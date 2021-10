Entrega la alcaldesa María León, Tercer Informe de Gobierno al cabildo y a la sociedad sinaloíta

Sinaloa de Leyva, Sin a 20 de octubre de 2021.- Esta mañana la presidente municipal, María Beatriz León Rubio, hizo entrega de su Tercer Informe de Gobierno en sesión ordinaria de cabildo, la número 53, con la presencia del secretario de Agricultura y Ganadería, Jeovan Rosas Corrales, en representación del gobernador del Estado, Quirino Ordaz y en presencia del diputado local, Feliciano Valle Sandoval y el cuerpo de regidores a quien les hizo entrega del ejemplar que guarda los trabajos del último año de gobierno, así como un bosquejo general de las acciones emprendidas durante los tres años de gestión.

En su mensaje la alcaldesa, María León, resaltó que durante sus tres años de gobierno se ejecutaron alrededor de 800 obras desde el valle hasta lo más alto de la sierra, con una inversión general de 546 millones de pesos, en los que se destaca la inversión en agua potable y alcantarillado de más de 188 millones de pesos; así como en electrificación de un total de 61 millones; en el tema de salud destacó la inversión de más de 4 millones; en educación 22 millones; en urbanización 89 millones; en vivienda 9 millones; en espacios públicos y recreativos 52 millones; espacios a la seguridad pública 14 millones y la compra de maquinaria de más de 104 millones de pesos.

Asimismo, dijo que se siente muy contenta ya que durante su gestión logró recorrer las 734 comunidades, llevando obras y ayuda social, pero destacó que no se siente satisfecha ya que los recursos y el tiempo no son suficientes para abatir tantas necesidades que tiene el municipio, pero dijo que durante su gestión consiguió aportar en gran medida para que miles de familias hoy vivan mejor.

“Me siento contenta, más no satisfecha, me siento contenta porque regresé a las 734 comunidades que tiene nuestro municipio, que hicimos lo posible para combatir y abatir las necesidades que tiene nuestro pueblo, aun así no es suficiente” indicó María León

También, agradeció el apoyo que el gobernador, Quirino Ordaz, que le brindó durante sus 3 años de gestión, dijo que gracias a su apoyo se logró llegar a la sierra con escuelas modernas y de calidad, así como la obra de electrificación a cuitaboca y las múltiples jornadas de apoyo y el comedor para las familias indígenas, que gracias a la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz fueron posibles.

La presidente municipal, María León, comentó, que en el tema de drenaje y agua potable marcaron los trabajos de la administración, así como en el tema de calles pavimentadas y en el tema de salud con la construcción de la sala de urgencias y nuevos consultorios al Hospital Integral de Sinaloa de Leyva.

Expresó, que históricamente no se había comprado maquinaria, indicando que se deja una precedente importante en equipos para el nuevo alcalde, quien entrará dijo dando resultados a la ciudadanía.

Para finalizar señaló que desde la trinchera que se encuentre le seguirá sirviendo a las familias del municipio de Sinaloa.

“Hay María León para rato y está para servirle” así terminó su mensaje la alcaldesa en su Tercer Informe de Gobierno.