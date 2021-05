Entregan kits de limpieza para sanitizar las casillas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El vocal de Capacitación Electoral y Educación Civil del INE en el Distrito 04 en Guasave informó que ayer se entregaron 116 kits de limpieza y cubrebocas a todos los capacitadores de sección para que desinfecten los espacios donde se van a colocar las casillas el próximo 6 de junio.

Sergio Anaya Sánchez señaló que esto es para estar preparados el día de las elecciones con un espacio limpio y organizado, para lo que también se les entregó un paquete de cubrebocas extras para darle a los ciudadanos que no lleven uno, pues la idea es que nadie se quede sin ejercer su voto por esa causa.

Aseguró que es muy importante cuidar los protocolos sanitarios el 6 de junio, como son el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y sobre todo aplicarse gel antibacterial antes de acceder a las casillas de votaciones.

Detalló que la aplicación de protocolos constará de dos etapas previo a la jornada electoral. La primera será el realizar una limpieza profunda para sanitizar dichas áreas y estar preparados para recibir a los ciudadanos para ejercer su voto.

Destacó que la segunda etapa será durante la jornada electoral, y que consiste en aplicar y hacer uso del gel antibacterial a la entrada para que los ciudadanos accedan ya sanitizados, y la persona que no porte un cubrebocas ese día se le otorgará uno, lo cual ya estaba previsto en el kit que armaron, ya que se entregó un paquete extra de cubrebocas a cada capacitador de sección para que sean destinados a la persona que lo necesite en su momento, y todos sin pretexto puedan emitir su sufragio.

“Se han entregado para esto 116 kits de limpieza para los capacitadores, donde hay quienes tienen desde tres casillas hasta el que tiene cinco, y a cada uno de ellos se le entregaron cubrebocas, gel antibacterial, guantes, bolsas para la basura, cloro, entre otras cosas”, comentó.

Destacó también que a cada capacitador de casilla se le dio una careta y cubrebocas para que estén protegidos todo el tiempo y evitar posibles contagios, pues es muy probable que haya aglomeraciones, aunque están preparados para evitar dicha situación.

El funcionario del INE externó que al acceder a votar, los funcionarios de casilla guiarán a los ciudadanos para que se laven las manos antes de entrar.

Se les va a proporcionar gel para el lavado de las manos y se va cuidar que haya sana distancia en cada casilla para evitar que la gente se amontone”.

Anaya Sánchez indicó que cada persona podrá llevar su propio bolígrafo para que puedan votar de manera libre y segura, y esto también se hace con la finalidad de evitar que usen todos el mismo, y quien no lleve, el Instituto les otorgará un crayón. Aseguró que no es verdad lo que circuló en redes sociales en el sentido que el crayón que proporcionará el INE se puede borrar.

“Es obligatorio el lavado de manos y la persona que no tenga cubrebocas se le dará uno para que pueda votar. Además, la urna no va a tener cortinilla, esto es para evitar problemas, porque normalmente las cortinillas se manipulan mucho, todos las tocan, y por eso se hace, para que no las puedan tocar varias manos y así evitar contagios”, finalizó el vocal de organización electoral.