¡Es hora de ayudar! El Asilo de Ancianos de Guasave necesita artículos de limpieza

Guasave, Sinaloa.- Para brindar mayor seguridad y protección a los abuelitos que se encuentran en el Asilo de Ancianos de Guasave, las instalaciones son desinfectadas diariamente, por lo que los artículos de limpieza son muy necesarios, pero también escasean por la periodicidad con que son utilizados, señaló la encargada del lugar.

Añadió que debido a las pocas donaciones que han recibido por el periodo de confinamiento, también están requiriendo pañales para adultos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Medidas

Karla Denisse Sotomayor Sánchez, encargada del Asilo de Ancianos, informó que actualmente se encuentran 15 abuelitos en el lugar, que son atendidos por siete empleados, quienes toman todas las medidas sanitarias debidas para evitar posibles contagios y son monitoreados de manera constante por el área de Enfermería.

Sotomayor Sánchez detalló que hay una empresa particular, así como el Ayuntamiento de Guasave a través del Sistema DIF, que han estado realizando donativos de cubrebocas, gel antibacterial y guantes para los empleados.

El personal es monitoreado constantemente. De igual manera se toman todas las medidas sanitarias necesarias como el uso del cubrebocas y el gel antibacterial al entrar y salir del Asilo; una empresa particular y el Ayuntamiento nos han hecho entrega de esos implementos que son utilizados a diario y a cada momento.”

La encargada señaló que hasta el momento ninguno de los abuelitos ha presentado síntomas, pero se está muy al pendiente de su temperatura o de cualquier sintomatología porque entre los 15 existen cinco que tienen enfermedades crónico-degenerativas, por lo que los cuidados son muy estrictos.

Necesidades

Sotomayor Sánchez explicó que como a diario se desinfectan las instalaciones del Asilo, los insumos de limpieza se terminan de manera rápida y están requiriendo donaciones de ese tipo para asegurar la protección y el cuidado adecuado para los abuelitos.

Todos los días desinfectamos y limpiamos muy bien las instalaciones, algunas veces con cloro, otras solo con jabón porque se nos terminan los productos de limpieza y también porque el olor del cloro es muy fuerte para ellos; eso es lo que estamos necesitando como prioridad, cloro, alcohol, jabón líquido y en polvo y desinfectante líquido.”

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guasave, Noticias Sinaloa

Debido a la pandemia, se han reducido considerablemente las donaciones que el Asilo recibía, por ello también están requiriendo pañales para adultos, además de que por la edad ahora son más abuelitos los que los utilizan.

“Pañales ahorita sí nos urgen, porque casi todos pasan ya de los 90 años y el mes pasado cuatro más empezaron a utilizar pañal y eso nos bajó muchísimo lo que teníamos y pues ahorita no hay donativos porque no hay visitas; antes todos los días recibíamos gente, principalmente de escuelas y ellos nos traían pañales, atún, jabón y otras cosas más, pero ahora como no se puede permitir la entrada, no hemos recibido este tipo de ayuda.”