Es incierto el panorama para la agricultura: AARSP

Guasave, Sinaloa.- La baja superficie de maíz que se establecerá este ciclo agrícola es un tema que preocupa e impactará la economía de los productores, pues tendrán que disminuir hasta en un 50 por ciento la superficie a establecer y aún no hay garantías para su comercialización.

Baltazar Aguilasocho Montoya, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, señaló que contradictoriamente se está limitando la siembra de maíz ante la falta de agua para riego, cuando se trata del cultivo que más rentabilidad representa.

“Ahorita definitivamente la rentabilidad se ha venido por los suelos. Estamos muy preocupados por la situación que impera en el campo”, expresó.

Ahorita el cultivo que puede ser un poquito más redituable es la siembra de maíz y que es un poco más seguro y opciones pues no tenemos porque no tenemos apoyos de nada hasta ahorita, está la incertidumbre de la comercialización porque no hay agricultura por contrato, desgraciadamente el presupuesto viene muy reducido y no tenemos otra alternativa, se andan gestionando por el gobernador y Caades, andan gestionando mecanismos de comercialización para el maíz”.