‘Es lo mejor tener vista’; operan cataratas a 39

Guasave, Sinaloa.- “Es lo mejor tener la vista, ojalá salgamos bien cuando nos destapen el ojo”, expresó don Rogelio López, de 72 años, quien ayer al igual que don Félix Mascareño Cruz, de 71 años, y otros 37 más fueron fueron beneficiados con el programa de cirugía de cataratas gratuitas del Seguro Popular.

Para mediodía ya estaban sentados afuera, esperando irse a su casa tras la intervención de su ojo derecho que a su avanzada edad ya no les permitía ver bien.

“Me siento muy bien, con ganas de comer porque casi ni agua tomamos, llegamos a las 7 de la mañana y la verdad que está muy bien la ayuda, yo te-nía el problema de que no veía bien con este ojo y regalado pues... es un muy buen beneficio la verdad y uno lo agradece mucho”, expresó don Félix, originario de Las Moras.

Afectación

Por su parte, Rogelio López, habitante de La Cofradía, a sus 72 años le era difícil poder ver por la catarata que invadió su ojo. Tenía varios años con este problema y aunque ya le habían operado el ojo izquierdo no había quedado bien, por lo que era casi imposible ver todo a su alrededor.

Me tocó suerte que aquí me ayudó el gobierno, no tiene uno cómo pagar esto, yo no hubiera tenido dinero para operármelo, está dura la situación, el otro ojo que me operé tuve que comprar el lente en cinco mil pesos y quedé prendido por todos lados quitando prestado y ahora está muy bien, aparte que está uno cerquita de donde vive”, expuso.

Beneficio

Rosa Elena Millán Bueno, directora general del Seguro Popular, realizó un recorrido en el Hospital General donde se estuvieron realizando las intervenciones, e informó que para este año se proyectó realizar mil cirugías y para ayer se tenían 455 realizadas.

Ahorita estamos en un proceso de 650 porque ya hicimos 350 de la primera etapa”, indicó.

“Es fabuloso poder constatar el beneficio que están recibiendo este número importante de guasavenses el tema de la catarata, dicho por los médicos, pues es de una edad más adulta pero hay casos de gente no muy adulta que también se les está atendiendo, el único requisito es que tengan Seguro Popular, todo lo demás es médico, los médicos determinan la viabilidad o no de una cirugía, ellos deciden quien sí y quien no en función de los indicadores de salud que ellos tengan”.