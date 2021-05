Es madre de familia y tiene 27 años como chofer de urbano en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Abigaíl Marbella García López recuerda que empezó a laborar como chofer de camiones urbanos en Guasave en el año de 1994, tarea que normalmente es desempeñada por hombres, y a pesar de que ella tenía a una hija de tan solo 10 meses, la cual se la tenían que cuidar sus papás, eso no fue obstáculo para demostrarles a todos que las mujeres también podían dedicarse a ese oficio.

Señala que empezó trabajando como supervisora de los camiones que tenían ruta para la comunidad de Los Ángeles del Triunfo, con un sueldo de 50 pesos, y se encargaba de recoger el dinero producto del pasaje, echarle diésel a las unidades, estar al pendiente por si se averiaba algún camión y hasta hacer la liquidación por las noches.

Asegura que en 1997 condujo por primera vez un camión, para esto se encargaba por las noches de lavarlo y empezó trabajando solo los domingos.

“Para conseguir la licencia la pensé mucho, ya que como soy mujer no estaba segura de que me la fueran a dar, y al momento de ir a solicitarla, el delegado de Vialidad accedió de una manera muy amable para firmarme la licencia”, comentó.

Destaca que le pusieron muchas condiciones, le pedían una cosa y ya que la conseguía le solicitaban otra para poder dejarla manejar los camiones urbanos. Sin importar todo lo que le exigían, ella lo consiguió y al final no les quedó de otra mas que permitirle subirse a las unidades de pasaje.

Asegura que había ocasiones en las que trabajaba todo el día, y cuando su hija mayor cumplió tres años, ella estaba en espera de su segundo bebé, pero por desgracia se le dificultó su embarazo, por lo que terminó perdiéndolo, y dejó de trabajar por aproximadamente 20 días, y al pasar el tiempo, como a los dos años de haber vivido ese gran dolor, se embarazó de nueva cuenta, y de nuevo tuvo complicaciones, y para cuidar su salud le disminuyó al ritmo de su trabajo, a pesar de que laboraba en un camión cómodo.

Trabajaba solo dando viajes especiales, como a los estudiantes de secundaria”.

García López señala que al tener a su segunda hija dejó de trabajar tres meses, y al cumplir ese tiempo regresó a laborar con normalidad, pero con la diferencia de que ya contaban con otro chofer, por lo que ella volvió a hacerse cargo de checar el camión y ser chofer solo cuando el otro empleado tuviera algún contratiempo.

Marbella García resalta que pasó momentos difíciles debido a que cuando su hija mayor era pequeña, la despertaba a las seis de la mañana porque se tenía que ir a trabajar y el abuelo materno le salía en una de las paradas de camión para recoger a la pequeña y cuidarla mientras ella laboraba.

“Recuerdo que un día se me olvidó la niña en el kínder, andaba apurada para no llegar tarde a las paradas, y cuando iba camino a Los Ángeles recordé que tenía que pasar por mi hija, y todo el camino de regreso me vine llorando, y así me fui en el camión por ella, porque no había quien me ayudara”, comentó.

“No ha sido fácil, pero gracias a Dios mis hijas ya están grandes y son profesionistas, y a pesar de lo duro de mi trabajo, aquí seguimos”, finalizó.