Es necesario proteger escuelas en estas vacaciones en Sinaloa: Sepyc

Sinaloa.- Con el objetivo de que en este periodo vacacional los planteles educativos no se vean de nueva cuenta afectados por el vandalismo y los amantes de lo ajeno, directores y jefes de sector giraron solicitudes de vigilancia para las escuelas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán destacó que sería un golpe muy fuerte que de nueva cuenta se registraran robos cuando apenas empiezan a recuperarse.

Vigilancia

Jaime Carlos Hernández indicó que como cada periodo vacacional, en todas las escuelas, directamente los directores, a través de los supervisores, giraron documentos de petición a las autoridades para solicitar rondines permanentes en las escuelas.

Expresó que espera que se cumpla con la petición, pues muchos planteles apenas se están recuperando.

“Estamos seguros que así será y hoy con más razón porque apenas se están recuperando las escuelas y están ya poniéndolas en estado lo mejor posible para poder seguir adelante con las clases presenciales, entonces Seguridad Pública ese es el compromiso que tiene con todas las escuelas, esperemos que así sea.”

El funcionario destacó que están conscientes de que implicará mucho esfuerzo pues también se tiene a la par el operativo de Semana Santa, pero destacó la importancia de resguardar lo poco que ya se ha recuperado en las instituciones.

“Será mucho mayor el esfuerzo, porque sabemos que en estos días hay un operativo de Semana Santa en donde participa Seguridad Pública también y los demás organismos para efecto de resguardo y va inmerso en eso el poder velar los planteles escolares para que ya no haya más vandalismo y se destruya lo poco que se ha hecho en estos días.”

Presencialidad

Carlos Hernández destacó que se debe procurar que los planteles no sufran daños en este periodo vacacional, pues al regresar se pretende hacerlo con la presencialidad al 100 por ciento.

“Ya tenemos varias semanas convocando para que la participación en donde haya condiciones sea al 100 por ciento, que es en la mayoría de las escuelas, y de acuerdo con el comportamiento de la pandemia esperamos que después de las vacaciones podamos establecer una meta para alcanzar el 100 por ciento de la presencialidad de los alumnos.”

El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán indicó que la recomendación es seguir echando mano de los protocolos sanitarios para tratar de evitar cualquier tipo de contagios, por lo que llamó de nueva cuenta a los padres de familia para no exponer a aglomeraciones a los menores y evitar así el riesgo de que puedan adquirir el virus y posteriormente registrarse algún brote en las escuelas, pues recordó que aunque en los niños la enfermedad está siendo menos intensa, ellos aún no cuentan con ninguna vacuna.

“El llamado es reiterativo, que nos ayudemos todos para que en este periodo vacacional no nos excedamos en la confianza y en la convivencia social... Si las familias todavía nos ayudan para que no se participe en grandes aglomeraciones y que se siga usando el cubrebocas, pues que lo hagan para que en el regreso a clases no haya ninguna sorpresa en cuanto a contagios.”