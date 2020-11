Es penoso que actores políticos no defiendan el presupuesto: Torres

Guasave, Sinaloa.- Ante la reducción de 22 programas de los 23 que tenía el sector pesquero, Sergio Torres Félix, ex secretario de Pesca y actual aspirante a la gubernatura de Sinaloa, criticó que diferentes actores políticos no defiendan los presupuestos de Sinaloa e hizo un llamado a los diputados federales de todos los partidos para que se unan para lograr mejoras a favor del sector.

Expuso que Sinaloa en dos años perdió más de 5 mil millones de pesos, y los recortes por parte del gobierno federal han sido injustos y han repercutido en obras.

“Es penoso que diferentes actores políticos no defiendan los presupuestos de Sinaloa.

No me parece bien que Sinaloa en dos años haya perdido 5 mil millones de pesos. No me parece justo que el gobierno federal en dos años haya desaparecido 22 de 23 programas al sector pesquero y haya desaparecido al sector agrícola y ganadero.”