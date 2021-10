"Es triste y doloroso que te digan que tienes cáncer, pero tengo fe": María, valiente guerrera de Guasave

Guasave, Sinaloa.- A meses de haber sido diagnosticada con cáncer de mama, María Alejandra Hernández Reyes, de 59 años de edad, compartió que la noticia la sacudió y fue un duro golpe, doloroso y muy triste, pero trata de mantener la fe y se encomienda al Señor de la Misericordia, a quien le pide que le ayude para que pronto pueda recibir el tratamiento y le dé fortaleza para seguir adelante.

Historia

La vecina de la colonia Centro en Guasave contó que fue explorándose como detectó en su seno derecho una irregularidad.

Lo describe como una bolita que le dolía y empezó a notar cambios físicos, hundimientos en la mama y decidió ir al médico a realizarse una mastografía, esto atendiendo el llamado de las campañas preventivas, consciente de que algo estaba irregular, pero nunca imaginando que su diagnóstico sería cáncer de mama.

Fue en mayo del presente año cuando María Alejandra, de cariño “La Chata”, fue diagnosticada, y tras una serie de estudios y biopsia se le informó que el cáncer está en fase dos.

“Tenía días tentándome una bola en el pecho y fui a hacerme una mastografía con un doctor y él me dijo que traía problemas y que requería atención.”

La noticia fue estremecedora para quien se gana la vida en las ventas de productos de catálogo y que en ese momento carecía de seguridad social.

La enfermedad ha dado un vuelco a su vida. “Yo me tentaba y me molestaba, pero nunca me imaginé, ni esperé recibir esa noticia.”

El 24 de julio estaba programada para entrar a quirófano pero presentó problemas de salud y los médicos decidieron reprogramarla, pero hasta hoy no ha podido ser operada en el Seguro Social, y debido a la falta de un oncólogo, se le canalizó para sus citas en Los Mochis, situación que resulta desgastante emocional y económicamente.

La mujer de 59 años de edad dijo que aún no tiene fecha para la cirugía para extirparle el tumor maligno, ni ha recibido quimios y ha podido recibir un tratamiento.

Hasta hoy el Seguro no le otorga viáticos y costear las salidas a Los Mochis y gastos personales cada vez es más complicado sin un ingreso fijo, al haber días que no puede salir a trabajar.

“Es muy pesado estar enferma y sin un ingreso fijo porque no se nos dan viáticos para ir a la atención a Los Mochis.”

Ayuda

La hija del reconocido periodista Ramón Hernández Rubio, cronista de la ciudad y honrado en la Galería de Guasavenses Ilustres, quien escribiera el libro Guasave, historia de un pueblo, compartió que con lo hoy vivido ha reforzado su fe y ruega a Dios poder seguir adelante y espera que en el Seguro social la puedan operar.

Leer más: Concluyen rehabilitación de plazuelas Nío y Gambino en Guasave

Si desea brindar orientación o acompañamiento en el duro y difícil proceso que hoy vive María Alejandra, así como apoyarla, puede comunicarse con ella al 687-1650925.