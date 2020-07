Escasez de personal e insumos es la real amenaza en hospitales Covid

Guasave, Sinaloa.- Los constantes picos en la curva de contagios de coronavirus que se han registrado en el municipio, y con el repunte que se estima tras las aglomeraciones registradas el domingo 5 de julio en playa Las Glorias, podría poner en jaque al sistema de Salud, no por faltas de camas o de ventiladores, sino por escasez de insumos y también del personal médico, señaló el secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los efectos del Covid-19 en Guasave.

Explicó que es necesario cambiar las estrategias y no solo contabilizar cuántos pacientes se tienen en el municipio, sino también pensar en el número de médicos y enfermeras que se tienen para prestar la atención médica.

Problemática

Tras la declaración del subdirector del Hospital General de Guasave, Nedel Acosta, señalando la falta de insumos y de personal a la que se están enfrentando en el nosocomio, el secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid en Guasave, Martín Ahumada Quintero, enfatizó que es necesario cambiar las estrategias que se han mantenido hasta el momento, pues es vital enfocarse en el futuro sobre el personal médico con el que se cuenta para poder darle atención a los pacientes que estarán llegando eventualmente a los hospitales de Guasave.

“No tenemos que considerar nada más el número de camas que tenemos, sino también pensar en el número de médicos y enfermeras que tenemos en posibilidad de prestar atención médica, entonces tenemos que ir al futuro enfocando no solamente el concepto de cuántos pacientes tenemos, sino con quién contamos para atender a esa población que eventualmente va a llegar a esos hospitales y nos van a saturar.”

El Debate

Ahumada Quintero explicó que el personal de la Salud ya está cansado, fatigado y con los ánimos bajos debido a que los contagios no cesan y además, en repetidas ocasiones se han manifestado por la falta de insumos para poder realizar su trabajo.

“El personal de Salud se ha quejado a veces por la falta de insumos para poder atender a los pacientes Covid y lo digo también en el sentido de que les está generando cansancio, trastornos en su estado de ánimo; el tener tantos pacientes, el tener muchos muertos va generando una sensación de fatiga e incluso estados de ánimo bajo y es mucho riesgo.”

El doctor manifestó su preocupación precisamente por la labor tan fundamental que realiza el personal médico en la pandemia.

“Si nosotros estamos cansados, imagínense a los que están dentro, atendiendo pacientes con cubrebocas, con goggles, con caretas, overoles, batas, sin poder tomar agua, ni tomarse algo que les estimule aunque sea la glucosa, es muy desgastante, entonces hay que pensar de forma sistemática, porque no podemos cansarnos, y sí, nos sentimos vencidos porque no hay la respuesta adecuada de la sociedad, pero tenemos que buscar nuevas alternativas, condiciones y circunstancias que vayan dándoles la pauta.”

El panorama

Ahumada Quintero hizo énfasis en el hecho de que se tienen camas disponibles y que se equiparon los nosocomios con ventiladores, pues ese era en un principio el mayor temor, pero hoy la realidad es otra.

“Quiero hacer un poco de hincapié que ahorita estamos teniendo una disminución del aforo hospitalario, creo que tenemos alrededor del 65 por ciento de ocupación en los dos hospitales, nos equipamos también con ventiladores y creo que ni la mitad se han ocupado, pero situaciones como la ocurrida en Las Glorias no debe de repetirse porque de tener un repunte entonces ahí veríamos unos hospitales que tienen camas, que tienen ventiladores, pero que a lo mejor ya no habrá insumos y personal, porque sí va estar muy complicado.”

