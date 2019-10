Esperan repunte en capturas de camarón

Guasave.- Los pescadores están a la expectativa de que en los próximos días los niveles de captura de camarón se incrementen, pues por el mal tiempo que se ha registrado ha sido poco el crustáceo capturado en los primeros días del levantamiento de la veda en altamar, según informó Raúl Leal Félix.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del municipio de Guasave detalló que del lunes a la fecha el promedio de camarón que han sacado por panga oscila entre los 30 y 40 kilos.

Expuso que si bien este volumen no es del todo negativo, pues va de acuerdo con los pronósticos que tenían previstos, esperan que en un aproximado de 10 días la situación se puede tornar más positiva para la actividad.

Volumen similar

Leal Félix aseguró que la producción es similar a la del año pasado, por lo que estiman que los resultados sean también muy parecidos.

“Ya ve que se ha registrado un mal tiempo, precisamente el lunes que arrancó la captura en altamar el mal temporal permitió que solo pudieran trabajar por un corto tiempo.

“Tuvimos volúmenes de captura de entre 30 y 35 kilos por embarcación. Fue realmente poco. Las cooperativas chicas reportaron ingresos de 300 a 400 kilos en total mientras que las grandes entre 600 y 500.”

Después de esta fecha dijo que ha mejorado un poco el índice de captura, sin embargo estiman que en los próximos días se dé el ansiado repunte. “Confiamos en que esto va a mejorar, ahorita las mareas no han favorecido pero estamos esperando que esto se reponga.”

Precaución

El líder pesquero exhortó a los pescadores a tomar las precauciones necesarias y a no exponerse ante el mal tiempo.

Lamentó el incidente que se presentó en playa Las Glorias, con la volcadura de una panga, misma que no tuvo mayor alcance.

“Es mucha la necesidad de trabajar y lo que sucede es que a veces uno se confía, pero ante el mal tiempo lo más importante es priorizar la integridad y no exponerse.”