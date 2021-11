Esperanza, sus hijos son el motor de su vida y por quienes sale adelante en Guasave

Guasave, Sinaloa.- María Esperanza Castro Delgado es originaria del ejido La Pichihuila, Guasave. Actualmente trabaja para el Ayuntamiento del municipio de Guasave como auxiliar de Coordinación de Sindicaturas y Comisarías en donde ha permanecido por ocho años a pesar de ser empleada de confianza, ha continuado ahí por su desempeño y profesionalismo, pues le gusta dar resultados en lo que hace.

Dijo que en sus años de adolescencia se vio en la necesidad de trabajar en las labores del campo por muchos años, cuando estaba en la secundaria ayudaba a una tía a vender pan y tamales.

Posteriormente pudo realizar la carrera técnica se secretariado en Icatsin. Asimismo, dijo que tras terminar sus estudios técnicos comenzó a trabajar como empleada en una tienda de ropa en el centro de Guasave, siempre ha sido independiente en cuestión económica, por lo que al trabajo no le saca la vuelta, pues tiene a sus hijos por quienes tiene que salir adelante y sobre todo llevarles el sustento diario.

“Vivo únicamente con mi sueldo y cuando se atora la carreta, pues hay que recurrir a los bienes materiales, es decir, si tengo algo para vender lo vendo”, resaltó.

Señaló que vive con sus cinco hijos a quienes con su trabajo y esfuerzo ha sacado adelante a pesar de la difícil situación económica y los efectos que ha traído la pandemia de Covid-19.

Asimismo, dijo que algo que vino a darle un pequeño respiro es la beca que reciben sus hijos como estudiantes, es una cantidad mínima, pero en estos tiempos difíciles, esa es una buena ayuda para los estudiantes.

La prevención

“En estos momentos mis hijos solamente toman sus clases en línea y para que tomen sus clases solamente contamos con una computadora, y los demás se conectan a través del teléfono, ya que es la única forma de que puedan tomar sus clases”, subrayó.

Sin dar detalles del motivo por el cual no se ha decidido que sus hijos tomen sus clases de manera presencial, se limitó a decir que han pasado por una situación muy triste y dolorosa, es cuestión de imaginar que se trata de la pérdida de alguien cercano a la familia.

“Yo no les voy a permitir acudir a clases presenciales hasta que no tengan la vacuna, pues es un gran riesgo, en mi caso ya me apliqué la vacuna, pues la situación no es para menos, sobre todo cuando tienes el contacto diario con muchas personas como en mi trabajo”, enfatizó.

Guerrera

Es una mujer como muchas, que por alguna situación son padre y madre para sus hijos, y para poder darles el sustento tiene que salir todos los días a trabajar como lo ha hecho María Esperanza desde hace ocho años y anteriormente durante su época de estudiante; sobre todo desde que tiene a sus hijos a quienes tiene que darles el sustento.