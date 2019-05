Está cumpliendo en las dos partes, afirma funcionario

Guasave, Sinaloa.- Luego de que se difundiera que además de ser director de Educación en el Ayuntamiento mantiene dos plazas en la Secretaría de Educación Pública, Alfredo Magallanes Ovalles aseguró que los horarios que tiene en la Secretaría y el Ayuntamiento le permiten desempeñar ambas funciones.

Dijo que como director de Educación no lo forzaban a estar permanentemente pero que serán las autoridades estatales quienes determinarán cuál es su situación, por lo que tendrá que esperar a que se revisen sus claves y la situación en que se ha mantenido su cargo.

“Son situaciones en las que no depende de mí porque yo estaba haciendo lo que me correspondía, hacíamos en el horario que teníamos que cumplir con el Ayuntamiento saliendo de aquí cumplíamos con lo que teníamos que hacer allá de tal manera de no dejar tirado ni aquí ni allá, pero bien dicen que cuando sirves a dos patrones con alguno quedas mal pero no es la intención quedar mal con uno de ellos”.

“Sencillamente yo respondo a dos patrones y con los dos patrones me tendré que poner de acuerdo; si administrativamente viene el otro proceso, que la Secretaría va mandar pedir un documento primeramente a jefe de sector y al supervisor que son mis jefes inmediatos y le van a pedir un documento donde sustente qué es lo que estaba haciendo yo en mi horario”.

Refirió que el nombramiento que actualmente tiene de asesor técnico pedagógico le permite desempeñar ambas funciones pues se trata de llevar la documentación de la zona escolar.