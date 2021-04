Esta semana se estaría llevando agua a comunidades de Sinaloa municipio

Sinaloa.- Ante la problemática de sequía extrema que se vive en al menos 30 comunidades del municipio de Sinaloa y la falta de apoyo de la Conagua, será el gobierno municipal quien solvente los gastos generados por el traslado del vital líquido en pipas hasta dichas localidades.

La alcaldesa señaló que se está buscando el recurso para esta misma semana proveer a los sinaloítas del vital líquido.

María León Rubio, alcaldesa de Sinaloa municipio, señaló que siguen en pláticas con la Comisión Nacional del Agua, sin embargo, la respuesta es que el organismo no cuenta con recursos, por lo que tendrá que ser el gobierno municipal quien le haga frente al gasto que genera el traslado de agua a las comunidades afectadas por la sequía.

“Estamos en pláticas con la Conagua, al parecer no tienen recursos porque el gobierno federal no les está dando, al igual que a todo el país yo creo, pero seguimos en pláticas y vamos a ver cómo podemos hacerle nosotros para sustentar los gastos de las pipas, porque es necesario traerlas y espero que ya esta semana lo podamos lograr, corriendo con todos los gastos nosotros porque los pueblos no van a soportar esta sequía.”

León Rubio detalló que como gobierno municipal tienen que costear lo que es el diésel, el alimento de la persona que viene, su estancia y sus viáticos, recalcando que aunque son gastos elevados, no será obstáculo para que el vital líquido llegue a los más necesitados.

“Los costos son un poquito altos, pero eso no va a ser obstáculo para que nuestra gente esté sufriendo por el tema del agua.”

Añadió que son al menos tres pipas diarias las que se requieren para cubrir las necesidades más básicas de la población.

“De necesitar, necesitamos muchas, Sinaloa tiene 734 comunidades, pero creo que en estos momentos el poder traer dos o tres pipas al día va a solucionar un poco el tema de la sequía en las partes que están sufriendo más”.

Las comunidades más afectadas son Llano Grande, Ocoroni, y en una parte de Naranjo, localidades en las que se atacará el problema de inmediato.

León Rubio manifestó su preocupación ante la situación extrema que se vive por la falta de agua y llamó a los sinaloítas a hacer un buen uso del vital líquido.

“Estamos muy preocupados, no es alentador los tiempos venideros desafortunadamente, pero seguimos teniendo fe de que se aproximen las lluvias. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde como gobierno, pero hay que cuidar el agua, hay que hacer buen uso de ella los que tenemos ese privilegio como los de la cabecera municipal, que es la sindicatura más grande del municipio de Sinaloa”.