Estadio Kuroda Park de Guasave será sede de la Expo Gastronómica 2022

Sinaloa.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Guasave informó que la próxima Expo Gastronómica 2022 tendrá como sede el estadio de beisbol Kuroda Park, y se prevé que se realice a finales de junio, aunque aún no hay una fecha exacta.

Arturo Sánchez Navarrete destacó que después de dos años sin realizar la Expo Gastronómica, debido a los estragos de la pandemia, es el evento más esperado por todos los restaurantes de la ciudad.

Detalló que se brindará una gran muestra, en la que se han unido entre 45 y 50 restauranteros. Sin embargo, destacó que se espera que se sumen más agremiados, ya que aún están a tiempo.

Indicó que la muestra gastronómica, que será dentro del estadio Kuroda Park, debido a su amplia capacidad, se llevará a cabo a finales de junio, sin embargo, antes se efectuará una reunión con el director general de Algodoneros de Guasave, Fernando García, con la finalidad de poder fijar una fecha exacta, la cual en próximas fechas será anunciada en la página oficial de Canirac.

Manifestó que las ventas han mejorado en estos meses, por lo que tienen altas expectativas de que este evento sea todo un éxito.

”Están llegando restaurantes nuevos a apostarle a Guasave, y eso es lo que le hace falta, mover su economía, y qué mejor que con la gastronomía”, destacó el presidente de Canirac en Guasave.

Resaltó que ante el incidente ocurrido el año pasado, donde un restaurante se incendió y no contaba con un seguro, al no estar afiliado a la Cámara, no pudo cobrarlo para los gastos del siniestro, por lo que pidió al gremio que haga ese trámite.

Manifestó que es muy importante tener el seguro, ya que este los protege de riesgos.

Sánchez Navarrete agregó que están trabajando en la reafiliación y afiliaciones nuevas, y tienen como meta tener 150 agremiados.

Exhortó a los asociados de Canirac a que tramiten el pago del seguro con el objetivo de estar prevenidos para cualquier accidente, ya que el año pasado se incendió ese restaurante y no contaba con dicha cobertura.