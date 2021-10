¡Están contentos! Padres de familia en Guasave ven favorable el regreso a las aulas

Guasave, Sinaloa.- Padres de familia están a favor del regreso a clases presenciales en Guasave, a pesar de que los más chicos son la sociedad que no cuenta con inmunización. Coinciden en que ya es tiempo de que sus pequeños regresen, ya que el Covid-19 es una enfermedad que llegó para quedarse.

Eloína García López, quien es madre de familia de un estudiante de educación primaria, expresó que es muy importante el que los alumnos ya regresen a las aulas, pues necesitan continuar con su vida normal, aunque no sea como hace casi dos años, pero el salir y convivir con gente de su edad es muy útil para la salud mental de los pequeños, ya que por el encierro y el aislamiento sufren de ansiedad, depresión y no aprenden igual que el estar yendo.

“Yo sí mandaré a mi hija de regreso a las aulas, ya que me tocó verla sufrir por ansiedad donde no convive con gente de su edad, es importante el que vaya y conviva con sus amistades, aparte eso le ayuda a su cerebro y aprenden mejor,” señaló la madre de familia.

De igual manera comentó que aunque su hija pertenece a la sociedad que no está inmunizada, los protocolos de sanidad ya los tiene bien en claro y está consciente de que debe de cumplir con ellos para prevenir contagio de Covid-19.

“Uno se enferma saliendo o no saliendo, el que no asista a clases no la hace libre de contagio”, resaltó García López.

Antonio Carvajal es un padre de familia que de igual manera está a favor de que los más chicos regresen a las aulas a tomar clases de manera presencial.

Señala que es importante ya que ha sido bastante el tiempo que tienen tomando clases de manera virtual y está confirmado que el aprendizaje no es igual que el estar yendo a las aulas.

“Ya es mucho el tiempo que tienen los niños así y aunque le pongas mucha atención a sus clases, ellos no aprenden igual, aparte esto ya es algo que está controlado y tenemos que vivir con el virus, no podemos seguir igual,” señaló Antonio Carvajal.

En el caso de Carmen Pérez, expresó que no le parece favorable el que ya regresen a clases presenciales, porque aunque el municipio se encuentre en semáforo verde el riesgo de contagio continúa y más para ellos que son la sociedad más joven y los que no cuentan con ninguna vacuna.

“No estoy de acuerdo porque en la escuela primaria que va mi hijo son muchísimos alumnos y no creo que se pueda reducir mucho el grupo,” señaló la madre de familia. De igual manera comentó que se debería de tener en cuenta el vacunar a toda la sociedad en su totalidad, no solo a los que son mayores de edad.

“Dependerá de la mecánica que manejen en la primaria que va mi hijo para ver si me convence y lo envío, pero no estoy de acuerdo en ponerlos en riesgo,” manifestó.