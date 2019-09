Están destrozadas todas las calles de la ciudad y medio rural

Según un diagnóstico realizado por la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, en el municipio hay 2 mil 500 kilómetros de calles y caminos, mismos que se encuentran en muy mal estado debido a las lluvias.

Mauricio López Parra, titular de esta área, señaló que al haber mayormente vialidades de terracería esta se ve afectada por las lluvias.

Refirió que durante la temporada de lluvias con el uso de las vialidades se forman lagunas que propician mayormente el deterioro.

Atención

“Estamos atendiendo ahorita Estación Bamoa, traemos otra máquina en La Brecha, tenemos otra aquí en la ciudad, pero es muy complicado trabajar con las lluvias así, si nosotros metemos una máquina a una calle que esté en malas condiciones, aflojando lo que está, llueve y es peor, claro que no por eso estamos parados, estamos dando la atención a las calles que están en comunidades pues jugándonosla a expensas de que nos pueda llover, aquí la ciudad es más complicado”.

Proyecto

“Traemos el plan, como vemos que el agua pudiera ir aminorando en unas tres semanas o un mes más, vamos a motonivelar todas las calles, vamos a concentrar toda la maquinaria aquí en la ciudad, ahorita andamos con las máquinas atendiendo las rutas de camiones, que sabemos que es un servicio que se presta a la ciudadanía y lo menos que podemos hacer es mejorar las condiciones para que las rutas sean cubiertas bien, pero llegará el momento unas semanas más en que concentremos por sectores y lo que es octubre, noviembre y diciembre tener toda la ciudad bien motonivelada”.

Mal generalizado

Cuestionado sobre si tienen detectados algunos sectores como más críticos respondió que son todas en su totalidad.

Si se hace una inspección en época donde no hay lluvias, las calles son más fáciles de reparar porque no están tan dañadas y no requieren de tanto tiempo para su atención, expresó.

Dijo que la intención es cuando menos lograr que las rutas por las que se conducen camiones foráneos se mantengan en condiciones aceptables por el servicio que a diario tienen que prestar a los usuarios.

Solicitud

Debido al mal estado en que se encuentran las calles de la ciudad y el medio rural, hace días se estuvieron compartiendo imágenes de calles en muy malas condiciones, donde le hacían un llamado a las autoridades municipales para que no invirtieran recursos en las fiestas patrias y más bien lo aplicaran a la reparación de las mismas.