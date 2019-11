Estoy estrenando un nuevo amor

Guasave,Sin.-Estrenando su primer Amor Real se encuentra el ganador del reallity show La Apuesta, Héctor Osobampo, tras lanzar su sencillo luego de haber vivido la experiencia de los escenarios de una conocida televisora.

Experiencia

Luego de la experiencia que disfrutó dentro del concurso, el guasavenses expresa su agradecimiento por la oportunidad que le permitieron de pisar escenarios importantes y de cantar con grandes artistas como María José y David Bisbal.

“La Apuesta fue una plataforma grande para darme a conocer, no es que siempre van estar apoyándome, lo importante que me dan la oportunidad de darme a conocer y así se te abran las puertas con algunos productores, señaló el cantante.

La historia

El artista abrió su corazón ante los micrófonos de esta casa editorial y expresó lo que ha vivido para poder alcanzar sus sueños, teniendo que dejar a muy corta edad a su familia para poderse mudar a la Ciudad de México, ya que en su natal Guasave no existen tantas posibilidades en el área musical. “Me dolió dejar a mi familia, a mis hermanitas, pero así es esto, tenemos que buscar la oportunidad y lo único que me toca es buscar y lograrlo”, añadió.

El guasavense no solo está experimentando el ámbito musical, ya que se está estrenado como actor en teatro y también ha tenido algunas participaciones en el programa La Rosa de Guadalupe. “Estoy emocionado y trabajando mucho. Estoy haciendo teatro y eso me alegra, es importante no marcar una sola área, también buscarlo en otras facetas y me gusta lo que estoy haciendo”, dijo el cantante.

Lanzamiento

Como un retorno al género que le gusta interpretar, así lo añadió Oso-bampo, luego de haber experimentado el ranchero, rock, pop, entre otros. “Volví al género que me gusta más, siendo la velada romántica, me identifico, siempre me ha gustado interpretar música de ese estilo.”

Con cuatro meses de trabajo surgió Amor Real, con la participación de grandes músicos que acompañan a cantantes reconocidos como Manuel Mijares, Fey, Alexander Acha, entre otros, quienes hicieron posible que todo saliera muy bien.

“Tardé varios meses porque estaba esperando que saliera una buena canción y lo logré, manteniendo una letra muy cuidada y gracias a Dios les gustó a todos y me está yendo muy bien”, afirmó el guasavense.