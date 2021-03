Estoy listo para debatir con quien sea por beneficio de Guasave: López Rodríguez

Guasave, Sinaloa.- El doctor Jesús López Rodríguez, candidato a la alcaldía por la alianza PRI-PAN-PRD, se dijo honrado de ser el abanderado para representar la unión, por primera vez, de estas fuerzas políticas, con el fin de trabajar por un mejor Guasave.

Resaltó que está listo para debatir con quien sea por beneficio de Guasave, dejando en claro que no viene a pelear con nadie y tampoco a desplazar a nadie.

Estoy en esta planilla, tengo todo mi corazón puesto en ella, y estoy listo para debatir con quien sea por beneficio para Guasave, no estoy peleado con nadie, no vine a pelear con nadie, no vine a desplazar tampoco a nadie, vengo a hacer equipo por Guasave.”