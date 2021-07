Estoy orgullosa de representar a Sinaloa

Guasave,Sinaloa.- De Guasave es la representante de Sinaloa para el concurso de belleza Miss Teen Mundial México 2021, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, del 4 a 11 de agosto.

En una entrevista para esta casa editorial la joven Irisbeth Gerardo, de 18 años, expresó la emoción de estar realizando lo que tanto le gusta en pasarelas, además de la responsabilidad que conlleva representar a uno de los estados que es catalogado con las mujeres más bellas de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En quién te inspiras para alcanzar tus metas?

Me gusta mucho la trayectoria de Andrea Meza, no solo por su belleza sino por su forma humanitaria y de cómo se involucra en causas de apoyo. La verdad es una reina en todos los sentidos.



¿Cómo iniciaste en el mundo de la belleza?

Desde chica me han llamado la atención las pasarelas e ingresé a una escuela de modelaje, donde he obtenido el amor y la pasión por esto.

¿Cómo te estás preparando para representar a Sinaloa en tan importante concurso?

No solo me estoy preparando físicamente sino que también intelectual, ya que en un concurso de belleza no basta con ser bonita sino también tener los conocimientos necesarios para representar a un bello estado como lo es Sinaloa y poner en alto su nombre a nivel nacional.



¿Actualmente a qué te dedicas?

Actualmente estoy estudiando la Licenciatura en Comercio Internacional, ya que considero que es fundamental contar con una buena preparación para el futuro.

Síguenos en