Estudian sin libros en la telesecundaria de El Sabino

Guasave, Sinaloa.- Los maestros de los tres grados de la Telesecundaria Federalizada No. 326 han tenido que ingeniárselas para poder impartir las clases de inglés y español, pues los libros para los alumnos todavía no han llegado, a pesar de que se debían tener desde el mes de agosto.

El director de la institución señaló que de al menos tres materias más les llegó incompleta la cantidad de libros, así como el material de apoyo para los maestros de primero y segundo grado.

Sin material

Álvaro Cázarez Castro, director de la Telesecundaria, informó que se suponía que los libros deberían haber llegado desde el mes de agosto; sin embargo, ya para finalizar el mes de septiembre siguen esperando los de inglés y español en su totalidad, así como algunos que faltaron de las otras materias.

Los jóvenes están recibiendo clases sin los libros de español y de inglés en todos los grados, esos no nos llegaron, además de algunos de matemáticas, historia, geografía y de formación cívica y ética, de estas últimas materias no llegaron todos los libros que se necesitan con base al número de estudiantes que tenemos”.

Incompletos. De algunas materias como historia, geografía y ciencias no llegaron los libros completos y hay alumnos que no alcanzaron.

Cázarez Castro añadió que tampoco han recibido el material de apoyo para los profesores de primero y segundo año y que la situación es similar en toda la zona escolar e incluso a nivel estatal, siendo inglés y español las materias más afectadas.

Buscan la manera

Los profesores tienen que hacer uso de otras herramientas que ellos mismos consiguen, para poder impartir las materias de las que no llegaron libros y en las que llegaron incompletos, reúnen a los estudiantes en grupos para que no se atrasen en las clases.

Se las ingenian. Los profesores están utilizando los libros de inglés del ciclo pasado para poder impartir las clases.

“Como no tenemos libros de inglés y español, yo he tenido que buscar en la plataforma los ejercicios, descargarlos y pasarlos a una memoria para poder proyectarlos en clase y así no se atrasen los muchachos; buscamos las formas de ingeniárnosla para poder dar las clases, porque se pone muy difícil mantener la atención de los jóvenes sin tener el libro de apoyo para las actividades”, señaló Alfredo Beltrán Bejarano, profesor de primer año.

Por su parte, el maestro de segundo grado, Víctor Andrés Flores Angulo, señaló que se supone debe de iniciar con el nuevo método escolar; sin embargo, no le llegaron los libros didácticos para maestros y ha tenido que recurrir al material de apoyo de años anteriores para poder impartirle las clases a los jóvenes.