Exageren medidas de prevención, no de pánico por coronavirus: dr. López

Sinaloa.- Ante el caso de coronavirus que se confirmo en Culiacán tras arrojar positivo una persona a la primera prueba, el director del Hospital General en Guasave pidió a guasavenses no caer en pánico, pero sí exagerar en medidas precautorias al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa.

Jesús López Rodríguez señaló que tienen la prevención, que es lo importante, en torno al coronavirus.

"Que no tenemos un hospital como el que hizo china en 10 días, no lo tenemos, ni tenemos un montón de camas disponibles, pero sí tenemos al personal con pleno conocimiento de qué es esta enfermedad y hemos estado trasmitiendo cuál es el comportamiento, todos deben de saber que la característica fundamental del coronavirus no es la gravedad del caso, sino la replicación, pero no es tan grave, lo es más la influenza y la neumonía que el propio coronavirus."



Dijo que se debe prevenir con las medidas y extremar precauciones en los niños menores de cinco años, adultos mayores, diabéticos y personas con enfermedades pulmonares.

Dijo que de detectarse casos, se le dará atención y tratamiento como se le brinda a los detectados con influenza.

Envió un mensaje a la población guasavense para que no se angustie, que no caiga en pánico, pero sí que se exagere en las medidas precautorias como proteger el estornudo con el antebrazo, cubrebocas, el uso de gel antibacterial y el lavado de manos, al ser un virus que se trasmite por aire.