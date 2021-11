Exalcaldesa de Guasave inconforme con el trato de la administración actual

Guasave, Sinaloa.- La actual diputada Aurelia Leal López catalogó como un tema muy delicado el intento de desprestigio que se está llevando a cabo por la nueva administración, hacia la que ella encabezó. Mencionó que cree que no merecen este trato, ya que desde que conocieron al presidente municipal de Guasave, Martín Ahumada solo han contribuido y lo han ayudado.

Señaló que promovieron a nivel estatal un consejo para mitigar el coronavirus, en el que lo pusieron como presidente y se le dieron cuatro millones de pesos donados por los funcionarios. “De manera fácil, aunque nunca nos acompañó a una sanitización”, resaltó la exalcaldesa.

De igual manera mencionó que la candidatura fue propuesta por ellos y parece ser que todo el encuentro del doctor con ella ha sido para beneficio, e indicó que tal parece que cuando llegó a la presidencia no le agradó porque esperaba encontrarse como se encontró en las otras dos situaciones. “Quería encontrarse las cajas llenas de recursos, de dinero, pero el dinero se tiene que perseguir, se tiene que gestionar,” señaló.

Leal López enfatizó que le dejaron 110 millones de pesos en cajas a la actual administración, garantizados salarios y aguinaldos, que dejaron todo regularizado y reglamentado, además de un parque vehicular fuerte, un relleno sanitario, camiones para la basura, obra pública importante y disminuyeron también la deuda pública. “Disminuimos la deuda pública y no endeudamos al municipio, es cosa que no se ha dicho,” manifestó la diputada.

Leal López aclaró que no se liquidó y que solo se le otorgó la parte proporcional del aguinaldo, la cual le corresponde conforme a derecho, conforme al artículo 162 de la Ley Laboral. Además, detalló que el pago que se le hizo fue por 10 meses, añadiendo que la ASE anteriormente observó a los expresidentes de las administraciones pasadas porque se dieron el aguinaldo por 12 meses, lo que en su caso no es así. Señaló que el oficial mayor Juan Luis De Anda Mata está fallando a los principios del procedimiento de entrega-recepción, ya que si tiene una duda tiene 40 días para aclararla con el funcionario y es cosa que no se está haciendo, pues solo está haciendo declaraciones mediáticas con la finalidad de desprestigiar a la administración pasada.

“Eso no se vale y no lo vamos a permitir, si nosotros tuviéramos que esconder no estuviéramos aquí, somos personas responsables que damos la cara y así será siempre,” aseguró la exalcaldesa. Cuestionó el porqué no se dice que gracias a ellos se pagó el salario en esta quincena.

“Por qué no se habla sobre todo el dinero que dejamos para garantizarles la quincena y el aguinaldo, por qué no se habla de todo lo que pudimos sacar adelante sin endeudar al municipio, a pesar de que recibimos la administración que no teníamos ni para pagar la primera quincena y nos vimos en la necesidad de quitarle 50 millones de pesos al gobierno del estado para poder pagar”. Detalló que no sabe qué pretende el gobierno actual, pues ven que traen campaña negra en contra de ella y de los regidores.