Examen de control retrasa contratación de policías

Guasave, Sinaloa.- Pese a que hay un déficit de al menos 30 policías municipales en Guasave y 40 ciudadanos han respondido a la convocatoria aspirando pertenecer al cuerpo de Seguridad, no se han realizado las contrataciones porque siguen a la espera de los resultados de examen de control y confianza.

Déficit

Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública Municipal, especificó que hay la necesidad de 30 vacantes para este año, por lo que se mantiene la convocatoria abierta para las contrataciones pero no se les ha dado respuesta a mitad del año. “Hay interés y eso se está notando con la presencia del personal que está acudiendo a las instalaciones de Seguridad Pública. Ahorita llevamos como 40 solicitudes pero hay la necesidad de 30 para este año.”

Martínez Catana corroboró que no se han hecho contrataciones este año pero que están 24 solicitudes en trámite, aunque siguen a la espera de la resolución del instituto que realiza la evaluación del examen de control y confianza en la capital del estado. “Esperamos la resolución del examen, nosotros no podemos dar de alta si ellos no nos mandan ese resultado.”

Es al entrar al Ayuntamiento donde se publican los requisitos para integrarse a la Policía Municipal. Aun cuando el rango de edad indicado era de 19 a 32 años, ahora al cumplir los 18 ya pueden aspirar, tener estatura mínima de 1.55 metros hombres y mujeres, cartilla militar liberada, escolaridad mínima bachillerato o equivalente.