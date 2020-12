Exdirector de Imudeg acusa que la administración lo está difamando

Guasave, Sinaloa.- Lo justo es que si se le acusa, se presenten pruebas de ello, indicó el exfuncionario municipal Vladimir Acosta Soto.

“Yo creo que a mí me corrieron porque el que me puso ya no estaba, en el Instituto yo obedecía órdenes, la sociedad sabe que el recurso se ejerció en tiempo y forma con los deportistas de Guasave. A mí lo que no me pareció es que me están difamando, yo tengo familia y tengo negocios, desde el momento en que yo salgo del Ayuntamiento yo no me meto con nadie, me dedico a trabajar en mi empresa”, aseguró el exfuncionario municipal.

El exdirector del Instituto Municipal del Deporte agregó que no le parece justo que sin tener las pruebas suficientes y antes de mostrárselas a él, salgan ante los medios a acusarlo.

Ahora sí que alguien me explique. Yo ignoro, pero si dicen que hay malos manejos, que me llamen a cuentas, vamos a sentarnos, me hacen la denuncia. Pero la verdad que a mí me digan de qué se me acusa, primero que todo, me tienen que decir de qué me acusan y sobre todo que me lo demuestren”, insistió.

Dijo que un domingo le anunciaron que estaba despedido, aún así él se presentó el lunes ante la alcaldesa Aurelia Leal y esta le dijo que en política así son las cosas, sin darle más explicaciones.

Yo no soy político, aquí a Guasave yo vine a trabajar. Me corrieron en una situación de vulnerabilidad, pero yo no hice nada, el 21 de julio, por teléfono fue que me notificaron de mi salida”, detalló.

Asegura que esta situación le ha afectado ya en sus negocios personales.

Se me hace injusto que hayan hecho las cosas así. Mis respetos para la presidenta, yo no sé por qué trae este detalle conmigo”, declaró Acosta Soto.

Negó que sea real esto de lo que se le acusa, sin embargo, dijo que él dará la cara.

Comentó que no ha pensado en demandar por difamación, pero se está asesorando ante lo que surja.