Exgerente de Jumapag en el municipio de Guasave renunció por falta de apoyo

Guasave, Sinaloa.- En torno a la reciente renuncia de Nubia Puentes Llanos a la gerencia de Jumapag en el municipio de Guasave, explicó que su salida obedece a una serie de situaciones, entre ellas la solicitud del consejero, José Luis Quevedo, así como la falta de apoyo comparada con otros periodos.

Refirió que en el deber ser siendo profesional y sobre todo institucionales, el cumplimiento se debe de dar y consideró que debió ser convocada a la última reunión de Consejo, pero como no fue requerida no asistió.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Si dejar la Junta va llevar a que a quien llegue se le dé el apoyo necesario, creo que no hay problema”, declaró.

“A lo largo de estos meses queda claro, ya había una solicitud de un consejero y creo yo que de ahí se parte. Entendemos que los tiempos de cualquier persona que entra a la gerencia no son permanentes y en ese entendido considero que el tiempo para esta servidora termina y los resultados ahí están.”

Actualmente están en proceso de recibir una auditoría de lo que fue el 2020 y en su momento se darán resultados, pero de hacerse una a su salida resaltó que se requeriría de mucho criterio para poder interpretar el tema de los momentos, pero dijo que los números ahí están reflejados y en un año nueve meses el trabajo queda expuesto.

En torno a si se sentía satisfecha con el trabajo efectuado se concretó a mencionar que se queda con los comentarios que se realicen de personas con criterio realmente y conocedores de la Junta. “Yo creo que contra eso no se puede hacer nada.”

Expuso que a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave se le tiene que seguir fortaleciendo y apoyando, refiriendo que debe ser en todos los sentidos, esté la persona que sea en la gerencia, y debe recibir el apoyo total tanto de la administración del consejo directivo, como de los usuarios.

Cuestionada si hubo falta de apoyo en los casi dos años que duró como gerente de la paramunicipal, Puentes Llanos aclaró que por parte del Consejo siempre ha estado apoyando en todos los sentidos y esto se vio reflejado en la última reunión a la cual lamentó no se le requiriera, pero decidió separarse del cargo y espera que la nueva gerente reciba el apoyo que se necesita.

Leer más: Centros comunitarios de Guasave y Sinaloa municipio abren sus puertas el lunes

Manifestó que los estados financieros son claros, así como los números y los ingresos e incluso la aprobación de los recursos anuales y el Ayuntamiento ha cumplido con el presupuesto en obra para el municipio y mejoras de rehabilitación, así como la construcción de nuevos sistemas de drenaje al destinar parte de los recursos federales en obra y en otro sentido a la comuna se le factura el consumo del servicio.

Sin embargo, adicional a eso no hay otro apoyo, haciendo hincapié que Jumapag ha venido operando con los ingresos a lo largo de la actual administración, y recordó que históricamente en administraciones pasadas se le daban apoyos adicionales al pago de la facturación, al pago de obras o a destinar cierto presupuesto para las obras y una serie de apoyos en químicos o recurso adicional tanto del gobierno municipal como del estado, y en este caso solo se manejó un apoyo de cuatro millones de pesos del gobierno del estado, que ayudó a que en el 2019 el sindicato no se levantara a huelga y se hiciera un convenio con la gerencia, el cual le tocó firmar a la arquitecta Nubia. “De ahí para allá no hubo apoyo adicional.”

Aunque de momento se negó a dar a conocer cifras en torno a deudas de la Jumapag, la exgerente citó que en el tema de deudas dijo que no se llegó a incrementar tanto, pero haciendo énfasis que la Junta sí genera deuda mes tras mes, justificando que no hay un punto de equilibrio financiero, y se requería de más tiempo para poder seguir elevando los ingresos al requerirse de 18 a 19 millones exclusivos para temas de gastos mensuales operativos en su totalidad, así como pagar pasivos obligados.

Leer más: Valoran ganado del municipio de Guasave por presencia de brucelosis

“Hubo demandas que se tenían que cubrir y se han avanzado, y temas como CFE, pasivos del sindicato, sueldos y prestaciones de los trabajadores, y en ese sentido podemos decir que históricamente no se había manejado en el tema de los trabajadores una relación con los líderes u operación como en este tiempo y no se les había pagado el aguinaldo al 100 por ciento”.