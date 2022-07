Exhiben a secretario de presidencia en Guasave con documentos exclusivos del proceso de Morena (VIDEO)

Guasave, Sinaloa.- A través de un video y fotos que circulan vía WhatsApp y redes sociales, exhibieron a Roberto Meza Cruz, secretario de Presidencia, cargando y subiendo a un vehículo particular, un cartón con constancias que se entregaban a los ciudadanos una vez votaron en la asamblea distrital de Morena.

En un video con duración de 23 segundos, se observa al funcionario municipal con cartón en mano, mientras caminaba por la calle Ignacio Ramírez con dirección a una camioneta gris, marca Chevrolet, cabina y media, de color gris, donde se ve del lado del copiloto, que la caja que cargaba con cientos de hojas de dichas constancias, documento que se encargó de entregar al personal a cargo del proceso, el comisionado de Morena, y en el caso de Guasave, el responsable es el delegado distrital, Efraín Zavala Espinoza.

Al respecto, el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, a su salida al parque Hernando de Villafañe, después de ejercer su derecho, se dijo enterado del video donde sale Roberto Meza con dicha documentación, por lo que hizo contacto y él, y le explicó que alguien de la coordinación, sin precisar quién le llamó, para pedirle el favor, al requerirse contar con dichos documentos y el acudió ayudar

El funcionario y también dueño de una imprenta, le explicó al presidente que le hablaron de última hora, e hizo el favor.

"Yo cuendo me enteré de eso le hable a él para que me dijera, hoy es sábado, el trae un vehículo particular, al parecer le llamó alguien de la coordinación para que les hiciera el favor de cortar en pedacitos este certificado. Él vino, lo llevó a cortar y entregó, nada más".

Dicha acción ha sido criticada por morenistas fundadores y funcionarios municipales, como la síndica procuradora, al no tener por qué portar una documentación que es propia de un proceso democrático del Movimiento de Regeneración Nacional.