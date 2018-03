Exhiben ataúd para llamar a conducir con responsabilidad

Guasave, Sinaloa.- Exhibiendo carros chocados y un ataúd simulando la pérdida de una vida como consecuencia de conductores irresponsables, se integró ayer el desfile coordinado por la Dirección de Tránsito Municipal, el cual pretende crear conciencia para que se respeten las reglas de vialidad.

Como parte del cierre de actividades de la Semana de Educación Vial y previo a la Semana Santa, autoridades hicieron el llamado para aquellos que estén frente a un volante lo hagan de forma responsable.

Indicación

Tomás Olivas, director de Tránsito Municipal, detalló que de forma anual se realiza el desfile para que los ciudadanos creen conciencia de lo que puede provocar una imprudencia, el no respetar los señalamientos de vialidad, por pasarse los altos, por manejar utilizando el celular.

El año pasado que me tocó participar en el operativo no se registraron accidentes fatales, pero cuando hay percances es por la imprudencia de los propios conductores.”

Prevención

El funcionario reiteró que el llamado es generalizado a beneficio de las familias para que regresen a casa sanos y salvos, pero para eso se requiere conductores responsables que asuman su compromiso a manejar sobrios, respetando la velocidad y atentos en su quehacer frente al volante.

“Ocupamos que los conductores creen conciencia, para sacar una Semana Santa blanca, pero nosotros solos no podemos, necesitamos que de allá para acá también haya mucha responsabilidad, no manejar bajo los influjos del alcohol para que no se ponga en riesgo ni lo hagan con terceros cuando transiten por las carreteras.”

Exhibición

El recorrido se realizó ayer pasadas las 15:30 horas por la avenida Zaragoza, la calle Corregidora y Juan Carrasco, llamando a ciudadanos que fueron testigos de escenas que pueden suceder si no se toma las precaución al manejar.

Para seguir con las medidas preventivas a partir de hoy la Dirección de Tránsito y Protección Civil iniciarán la distribución de volantes informativos en los que se indican una serie de recomendaciones para salvaguardar la integridad, entre las que destacan no exceder los límites de velocidad, no ignorar señalamientos viales, entre otros.

“Todo eso ha ocasionado que haya accidentes, nosotros estamos trabajando. A partir de hoy hacemos un programa de volanteo, en el que le pedimos al conductor que los bebés deben de ir en portabebé y menores con cinturón, así como copilotos. Que la persona que esté conduciendo no vaya hablando por celular, que deben de revisar el estado mecánico de la unidad y respeten las indicaciones de vialidad”.