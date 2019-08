Exhiben necesidad de terapia intensiva en HG de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Lo que había sido programado como un recorrido por las instalaciones del Hospital General de Guasave terminó con un sentido reclamo por parte de la familiar de un paciente que requiere de atención especial en una área de terapia intensiva, misma que el nosocomio no tiene.

A las 8 de la mañana el secretario del Ayuntamiento José Luis Guerrero Sánchez arribó al hospital para hacer, junto con los integrantes del patronato del Hospital General, una visita por todas las áreas pero al llegar a urgencias fueron abordados por la hermana de un paciente que está entubado al haber ingresado ayer cuando sufrió un accidente en moto.

"Se le agradece que busquen ver que se vea bonito, no es cuestión de que se vea bonito, es cuestión de que esté bien equipado y no estemos batallando en buscar quién lo atienda", suplicó la mujer.

"Se habló a Mochis y pues que no podían atenderlo porque no estaba el médico de terapia intensiva, aquí dicen que hay terapia intensiva pero ¿Por qué no la equipan?, ¿Para qué?, Para no estar buscando dónde lo atiendan, me van a disculpar pero creo que las sábanas salen sobrando, lo que se necesita es que equipen con todo lo que se ocupa para atender".

En respuesta el director del Hospital, Jesús Antonio López Rodríguez, comentó que no existía área de terapia intensiva ni de emergencia obstétrica pero qué es un proceso en el cual están caminando.

"Ya construimos la terapia intensiva, no la teníamos equipada, ya recientemente la equipamos y el día de ayer yo estuve en Culiacán hablando con el secretario para que nos den el personal y los insumos para echar a andar esa área, no es cuestión de nosotros, no es cuestión de poco dinero por eso el gobierno estatal y federal tienen que participar en ello", expuso el médico.