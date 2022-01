Exhortan a inspeccionar edificios tras los dos sismos consecutivos en Guasave

Sinaloa.- Ante los sismos que se presentaron en el municipio de Guasave en lo que va del año, el director de Protección Civil exhortó en un comunicado a los responsables de cada uno de los edificios más grandes que están ubicados en la ciudad, a que revisen de manera meticulosa la infraestructura para descartar cualquier daño en los cimientos.

Hildefonso Castro Castro declaró que no se presentaron fuertes daños, a pesar de los dos fenómenos que se presentaron en días continuos, pues no hay registro de afectaciones hasta el momento.

Revisión

Comentó que es fundamental que se realicen revisiones de manera constante en los inmuebles más grandes de Guasave, después de que se registran sismos, ya que podrían provocar daños en los cimientos.

Reveló que afortunadamente no se ha reportado ninguna anomalía en las empresas más grandes de la región, a pesar de haberse registrado dos siniestros seguidos.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 11 de enero sobre Covid-19

Detalló que en tan solo dos días se manifestaron los dos sismos de manera consecutiva. El primero fue de 4.2 grados y el segundo de 4.1 de magnitud, los cuales no ocasionaron desmanes, debido a que las ondas sísmicas son más débiles.

Monitoreo

Aseveró que de manera constante se monitorean los fenómenos que podrían dirigirse a la región, los cuales pueden representar algún peligro para la ciudadanía, por ende siempre están vigilantes para informar a la población, en dado caso de ser requerido, con la finalidad de evacuarlos a tiempo.

Añadió que solo registran los sismos de 4.1 grados para arriba, ya que los de menor grado no son un riesgo para la población, sin embargo, los que se encuentran mayor a 4.1 grados, estos tienen que ser observados, pero por lo general no causan fuertes daños, ya que solo provocan movimientos leves, por lo cual el nivel de vibración no es nada de qué alarmarse.

Recomendaciones

Explicó que los ciudadanos deben de estar más atentos a estos fenómenos cuando se presenten, por lo cual solicita a la población estar siempre informada.

Castro Castro externó que en años anteriores el municipio de Guasave era una zona tranquila y libre de terremotos, ya que solo en el centro del país era considerado como una zona sísmica. Sin embargo, señaló que la naturaleza está en constante cambio, por ende la región se ha convertido en una zona sísmica.

Leer más: Del 2021 a la fecha se presentan 35 casos de influenza en Sinaloa

El director de Protección Civil expresó que afortunadamente los terremotos que se han presentado no han sido mayores.