Exhortará el municipio de Guasave a Alcoholes a no ampliar horario de venta de alcohol

Guasave, Sinaloa.- Durante la sesión número 42 de Cabildo en Guasave, en el punto de asuntos generales, se tomó el acuerdo por unanimidad, de que el Gobierno municipal emita un exhorto a la Delegación de Alcoholes del estado para que no amplíe el horario de la venta de alcohol y se ponga más orden y control en aquellos establecimientos en los que no se cumplen ni con el horario ni con el porcentaje de ocupación que deberían de mantener.

Algunos regidores y la misma alcaldesa coincidieron en que es preocupante el descontrol que se registra en restaurantes bares, que al parecer están fungiendo como antros al mantener venta de alcohol tras el horario permitido.

Fue el regidor del PAS, Reynaldo Castro Angulo, quien pidió la palabra en el punto de asuntos generales, para manifestar su preocupación por los incumplimientos que se están dando en cuanto a los horarios de venta de alcohol, así como en la cantidad de clientes que se permiten en los restaurante bares, que parecen estar funcionando como bares.

Me preocupa como parte y miembro de los consejos y presidente de la Comisión de Salud que tomemos un punto de acuerdo entre los regidores en el cual pudiéramos dar seguimiento muy específico a las acciones que ya se plantearon ahí, como no ampliar los horarios de bebidas alcohólicas; otro punto sería restringir la venta de cerveza en los restaurantes después de las once de la noche y evitar que estos funcionen como antros”.