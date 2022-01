Exigen a exdiputada de Sinaloa que regrese títulos de docentes y dinero

Guasave, Sinaloa.- Un numeroso grupo de ciudadanos que se dicen estafados por la exdiputada de Sinaloa, Flor Gastélum, al entregarle título profesional, cédula y 20 mil pesos, bajo la promesa de que se les otorgaría una plaza para poder trabajar en la Secretaría de Educación Pública o el IMSS, siguen a la espera de la documentación, pero nadie les da la cara.

Mostrando captura de pantallas y una serie de evidencias fotográficas donde firmaron los acuerdos y entrega de cheques, comprueban que en efecto dieron dinero y documentos que acreditan sus estudios, por lo que llaman a la exdiputada y nombrada en el 2021 administradora de Coepris, que les regrese la documentación, la cual temen hagan mal uso de ella, ya que ni la diputada ni Jesús Millán, a quien los involucrados responsabilizan de recibir el dinero, les resuelven.

Reclamo

Hasta hoy a uno de los grupos conformados por 50 y 70 personas, no se les han regresado los documentos, situación que esperan suceda pronto o seguirán por la vía legal, al no solo quitarles su dinero, dejarlos sin trabajo y ahora sin un futuro al no poder ejercer o concursar por la plaza.

Citaron que en noviembre del 2020 se les hizo la propuesta, les dieron tiempo para recabar el dinero, los citaron en unas privadas de Culiacán y los trajeron a puras vueltas, les asignaron su lugar de trabajo, pero al preguntar los interesados, muchos de los espacios ya estaban asignados.

Son egresados de la Normal y otras instituciones educativas de Sinaloa los que están a la espera de respuestas de diferentes municipios y hasta los montos que requirieron fue desde los 20 mil pesos, 25 y hasta los 30 mil pesos.

Los hoy denunciantes detallaron que todo inició al crearse un grupo bajo la solución que sería para brindar apoyo a Morena, esto pidiéndoles que sería para dar apoyo al partido y en cambio tendrían beneficios, después se les ofreció dar una cifra económica para que se les beneficiara con una plaza, situación que muchos no consideraron legal pero por tratarse de personas públicas y funcionarios en ese momento consideraron que sería real.