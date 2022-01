Exigen diputadas de Morena y PAS a regidores de Guasave dar marcha atrás en aumento de 62% en salario

Guasave, Sinala.- Diputadas de Morena y PAS exhortaron a regidores de Cabildo de Guasave a reconsiderar y reintegrar los recursos a las partidas presupuestales afectadas en salud, educación y protección civil, para aumentarse el sueldo y pasar de 28 mil pesos a 43 mil pesos mensuales.

La diputada de Morena, Felícita Pompa Robles subió a tribuna y llamó a los ediles a comportarse en sus decisiones y en el manejo de los recursos públicos con un sentido social, es decir, no utilizar el cargo para “servir y no servirse” y les pidió dignidad y no simulación en el movimiento de la 4T.

Señaló que en la sesión de Cabildo del pasado 31 de diciembre que se aprobó el presupuesto de egreso de Guasave, en el cual algunos regidores, incluyendo a los del partido guinda, se aprobaron un incremento de 62 por ciento a sus salarios y le autorizaron más recursos a la Síndica Procuradora.

Enumeró que decidieron retirar 300 mil pesos a la Dirección de Salud del Bienestar; 346 mil pesos a la prevención de la pandemia; 200 mil a los servicios de parques y jardines; 300 mil a alumbrado público; 500 mil a aseo y limpia y un millón 466 mil pesos que estaba considerado a los operativos de Semana Santa, cuyo monto total fue reasignado para beneficio de los mismos regidores.

Por su parte, la diputada Aurelia Leal respondió para realizar varias precisiones y negó que se canalicen al capítulo 100 de sueldos y salarios, y aclaró que efectivamente se aprobó un aumento en el presupuesto de regidores de Guasave, será aplicado en la gestión social.

Acusó que el alcalde Martín Ahumada se distinguió en las discusiones por proteger con celo los recursos del Instituto del Deporte con 25 millones de pesos, pese a que las actividades han sido suspendidas desde hace dos años, y la Secretaría del Ayuntamiento recibió un incremento adicional de 10 millones de pesos autorizados por el edil.

“Es una vil calumnia lo que se está haciendo y es claro que el presidente municipal quiere tapar el sol con un dedo y crear una cortina de humo, queriendo aparecer como el defensor de los intereses del pueblo de Guasave, cuando si de voracidad se trata, hay que recordar que hace una semana, el consejo de la Junta de Agua Potable aprobó un incremento ilegal de 10.5% y que cuando estuve ella en tres años no aumentó”, explicó su postura.

Mediante la intervención de la coordinadora del grupo parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes Álvarez anunció que su bancada se suma al reclamo de la diputada Pompa Robles, y los llamó a los regidores a ser honorables, a reconsiderar y reintegrar los recursos a las necesidades de la población.

Mencionó que este recorte de más 3 millones de pesos a estas áreas prioritarias, fueron asignados 2 millones 134 mil pesos al área de regidores, quedando su presupuesto de 14 millones 021 mil pesos a 16 millones 155 mil pesos, y un sueldo para cada regidor que pasó de 28 mil pesos a 43 mil pesos mensuales.

A la síndica procuradora se le incrementó el presupuesto para su oficina en un monto de un millón 647 mil pesos, pasando de 3 millones 853 mil pesos a 5 millones 500 mil pesos, agregó.

Este presupuesto fue aprobado por la mayoría de los regidores que integran el cabildo de Guasave, lo rechazaron solamente tres regidores; del PAS Adriana Valenzuela y Dulce Díaz, así como el regidor del PRI, Luis Antonio López Quiñónez, acompañaron al alcalde, Martín Ahumada Quintero y votaron en contra de estas modificaciones.

“Es intolerante que en estos días que estamos discutiendo sobre la forma de asignar más presupuesto a prevenir enfermedades; regularizar y mejorar la educación; combatir la pandemia del COVID 19; evitar accidentes y cuidar a las familias en época donde la inseguridad tiende a incrementarse, sobre todo en feminicidios, nuestros representantes municipales sólo piensen en subirse el sueldo”, ratificó la pasista.