Exigen freno a capitalización a base de explotación campesina

Guasave, Sinaloa.- Ante la capitalización de empresas a base de la explotación campesina, el presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) José Jacobo Femat, declaró que urgen las negociaciones con la gran industria para que paguen un precio justo.

En el caso de Sinaloa detalló que es arbitrario que esto ocurra al ser el mayor productor de granos en México, principalmente de maíz, una ventaja que no se ve reflejada en el crecimiento económico.

Expectativa

Si tiene hasta 18 toneladas de producción de maíz por hectárea, ¿por qué hay mi-seria? ¿por qué hay abandono?, ¡no se entiende!”

Por lo que a su vez explicó que el problema tiene que ver con las deficiencias estructurales en una economía controlada por grandes empresas que han despojado al productor con una política de cobijo que el gobierno federal venía favoreciendo esos intereses privados, lo que influía para una capitalización extraordinaria explotando a los campesinos. Refirió que tanto en el sur, donde la producción es menor a situaciones de miseria como en el estado de mayor producción, donde se requieren precios justos a diferencia de estados como Veracruz, donde la necesidad es apoyo para incrementar producción, por lo que la negociación debe ser con la gran industria para que pague un precio justo.

Proveedor. En una nación que está importando el 45% de los alimentos del país, el presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) piden se generen nuevas expectativas.

Planteamiento

Dijo que el planteamiento del gobierno actual es poner piso parejo a los productores y apoyar a los que menos tienen e impulsar a los que tienen capacidad mediante otros mecanismos de apoyo, que son la integración de cadenas productivas, la capitalización en infraestructura, equipos e impulsarlos a la comercialización.

“La negociación no debe ser equiparable al maíz amarillo, que es el que se cotiza en la bolsa de Chicago, sino de acuerdo con el maíz comestible que la población mexicana consume cotidianamente y que debe ser parte de una estrategia nacional de apoyo a partir de un precio justo al productor, no de subsidio sino de precios justos; si le incrementaran 500 o mil pesos al productor por lo que produce la industria no va a perder, porque les puede pagar al industrial porque su utilidad es considerable”, declaró.