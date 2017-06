Exigen freno ante hechos violentos

Guasave, Sinaloa.- Por considerar que las estrategias implementadas para combatir la inseguridad no han dado los resultados esperados, y tras los hechos violentos que se han registrado en las últimas horas en el municipio, representantes empresariales se pronunciaron por un replanteamiento de tácticas que lleven a las dependencias del gobierno a brindar la seguridad que la ciudadanía merece y exige.

Cambio de estrategia

Óscar Chávez Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guasave, señaló que la percepción de la ciudadanía es diferente a la que tienen los que gobiernan, pues a pesar de las estrategias que se han estado implementando al final de cuentas “mucho puede ser el esfuerzo pero lo que importan son los resultados”.

“Es algo que nos preocupa a todos los guasavenses, a todos los sinaloenses, se había estado presentando solamente en el centro y sur del estado y con los últimos eventos que se presentaron en Guasave pues es algo que preocupa, que nosotros como iniciativa privada exigimos y exhortamos al Gobierno del Estado a que analice y retroalimente de nueva cuenta esas estrategias que se andan haciendo porque definitivamente los resultados son nulos hasta el día de hoy”, declaró.

El representante empresarial dijo que si los hechos violentos registrados en los últimos días en El Huitussito y en la ciudad son considerados hechos aislados, al final de cuentas son actos violentos que los guasavenses no quieren que sigan ocurriendo.

Además, señaló que estos ilícitos no solo trastocan la tranquilidad de la ciudadanía sino que pueden llegar a afectar la economía de la región, pues “un escenario de violencia no conviene a inversionistas que pudieran estar interesados en llegar a Guasave y a Sinaloa porque no les beneficia”, señaló.

Sin resultados

Por su parte, el presidente de Canacintra, Luis Antonio López Quiñónez, señaló que a pesar de la presencia de elementos patrullando el municipio no se ha logrado brindar seguridad a los ciudadanos, por lo que consideró necesario que las autoridades tomen acciones más contundentes.

“La verdad que sí es preocupante, la mañana de ayer (miércoles) con dos hermanos fallecidos tras el enfrentamiento ocurrido por allá en El Huitussito y bueno pues esperemos que no continúe esto, ojalá y la autoridad municipal o a quien corresponda logre establecer un cerco de seguridad para los ciudadanos de nuestro municipio”, opinó.

Estrategia

Nubia Yazmín Puentes Llanos, presidenta de Coparmex, señaló que la violencia es una lamentable realidad que vive Sinaloa y que como organismo siempre se han pronunciado porque se generen más oportunidades para que la sociedad pueda trabajar e inhibir de esta manera los hechos delictivos.

“Considero que el gobierno toma las medidas que consideran necesarias y no por tener un policía en cada esquina vamos a estar seguros, creemos que para combatir la violencia tenemos que generar la convivencia, fortalecer el tejido social, que se generen oportunidades buenas para la sociedad y no se le dé oportunidad y volteemos a ver esas cosas”, opinó.