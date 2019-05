Exigen que el Taller Municipal deje de usarse como basurero

Guasave, Sinaloa.- Habitantes aledaños al Taller Municipal, en donde se sigue colocando la basura antes de ser llevada al relleno sanitario, señalaron que el Ayuntamiento los ha obligado a vivir en condiciones inhumanas al decidir colocar en ese espacio los desechos recolectados por las noches y dejándolos por varios días.

Los afectados señalaron que ya no saben qué hacer con las cucarachas, los gusanos y hasta las ratas que se están reproduciendo en el lugar, además del olor insoportable.

Exigencia

Virgen María Bojórquez Quintero, vecina del Taller Municipal, comentó que el Ayuntamiento no debería de tener como punto de acopio de la basura ese espacio, pues los están obligando a convivir con la pudredumbre y la reproducción de animales e insectos que ponen en riesgo su salud.

“El Ayuntamiento no debería de tener esto aquí, es inhumano, de verdad es insoportable vivir así, con esos olores que no nos dejan ni comer oiga, quién puede echarse un bocado con esa peste, ni siquiera queremos salir de la casa, mucho menos dejar abierta la puerta o alguna ventana porque todo se apesta, es un abuso.”

Bojórquez Quintero señaló que nunca ha dejado de haber basura en el Taller Municipal, aunque sí la mueven y es cuando la situación se complica.

“Nunca han dejado de poner basura aquí, la traen en la noche y la dejan varios días, luego se la llevan, pero traen más, y cuando la mueven nos va peor, la peste es demasiada, además de que salen gusanos, cucarachas y ratas, ya no hallamos que hacer con eso, nosotros tuvimos que mandar fumigar y es un cucarachero el que sale y todo por ese cochinero que tienen ahí.”

En ese domicilio viven siete personas, entre ellas una bebé de aproximadamente dos años de edad y una adulta mayor, quienes corren más riesgos de infecciones, por lo que la exigencia de que se retiren los residuos de ese espacio es muy fuerte por parte de toda la familia y de personas vecinas que se sumaron a la denuncia.

“Hasta ahorita no nos hemos enfermado gracias a Dios, pero qué tardamos, es un foco de infección enorme, y por más que hemos pedido que se retire no nos hacen caso, y qué hace uno de pobre, solo esperar a que nos atiendan, que nos pongan atención y que se resuelva ese problema tan grande y pedir que no nos enfermemos durante la espera, pero todos los vecinos exigimos que esto se resuelva de inmediato.”

Acumulación de llantas

Como si el problema de la acumulación de basura sin ningún tipo de tratamiento no fuera suficiente, en el taller existe también una gran acumulación de llantas y cacharros que representarán también un fuerte riesgo de salud tanto para los habitantes cercanos como para los mismos empleados, una vez que inicien las lluvias, pues el mosco del dengue podría empezar a reproducirse en ese lugar.

“Ahorita ya es un mosquero, por las tardes de verdad parecen nubes de moscos, y es que son las llantas y los botes de plástico que tienen ahí también en el taller, esto va a estar peor con las aguas, ya el año pasado mi mamá se enfermó de dengue y se nos vio muy mala, pero uno les dice, les pide que limpien, y no hacen caso, nunca nos han hecho caso”, señaló Bojórquez Quintero.