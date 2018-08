Exigen recortes en Jumapag antes del 31 de octubre

A menos de tres meses de finalizar la presente administración, el regidor Noé Molina Ortiz, coordinador de regidores panistas, declaró que la reducción de plazas en el sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave debiera realizarse antes del término de la misma, iniciando principalmente con los familiares directos de quienes son la clase dirigente del sindicato.

Ante esto, la gerente general de la Jumapag señaló que la reducción de plazas es un tema en el que se está trabajando desde el año pasado, pero resaltó que no van por nombres, si no por plazas.



Exigencia

Molina Ortiz enfatizó que dicha reducción de plazas, lejos de ser una recomendación hecha por el gobierno del estado, fue más bien una exigencia, que ya se hizo compromiso por el propio sindicato y que ya es hora de cumplir. “Se hizo ya con el personal de confianza, falta que el sindicato ponga la parte que le corresponde en la reducción de dichas plazas, y lo han dicho los propios consejeros de la junta, uno de los problemas en el crecimiento que ha tenido de manera desproporcionada el sindicato son los privilegios que se le han dado a los dirigente, con la inclusión de familiares muy cercanos que han engrosado las filas del propio sindicato”.

El regidor manifestó que esa reducción debería realizarse en los próximos días, antes de que finalice la administración pues fue con esta con la que se creó el compromiso, además que al entrar un nuevo partido, pudiera verse con revanchismo político.

“Debe suceder antes de que termine la administración porque fue con esta con la que se creó el compromiso formal ante el gobierno del estado y para evitar también que por entrar una nueva administración que por un tinte político diferente al actual pues se vaya a ver como un revanchismo político”.

Por último, Noé Molina señaló que el sindicato debe enviar un mensaje de congruencia a sus integrantes y a la sociedad al anteponer los intereses de la junta y de Guasave antes que los propios.



Análisis

Por su parte, Paula Elena Gil Sandoval, gerente de la junta enfatizó que van por número de plazas, no por nombres y que no se debería limitar el funcionamiento de la junta a una administración.

“Aquí necesitamos rescatar la junta de agua y va más allá del parentesco y los apellidos, y eso el sindicato lo reconoce y lo sabe y además este trabajo que se está haciendo no es únicamente de la paramunicipal, en este caso para reingeniería no somos autónomos, tenemos que pasar por las instancias correspondientes y además gobierno del estado está involucrado también, ellos también están haciendo sus números y ellos tendrán que avalar ese proyecto, una vez aprobado lo presentamos al consejo y ya sube a las instancias correspondientes”.

Gil Sandoval aseguró que se está haciendo el proyecto de reducción en los tiempos que deben hacerlo, finalicen o no antes de que termine esta administración.

“Nosotros estamos haciéndolo con los tiempos que tenemos que hacerlo, a veces limitan el funcionamiento de la junta a una administración, esto es un proyecto que quizá vaya a llegar otra persona a la junta y le dará continuidad o si cree que hay algo mejor que hacer pues lo hará, nosotros haremos lo que alcancemos a hacer porque no es solo el punto de nómina”.