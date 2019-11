Exigen regreso de maestra en kínder Lázaro Cárdenas

Guasave, Sinaloa.- Desde que inició la semana, madres de familia de niños que cursan el tercer grado en el jardín de niños Lázaro Cárdenas, ubicado en Los Ángeles del Triunfo, tomaron las instalaciones como protesta y en exigencia de que se les regrese la maestra para que finalice el ciclo escolar.

Las madres de familia enfatizaron que es la segunda ocasión que, a la mitad del ciclo, se les cambia de docente, lo que provoca desajustes en la disciplina y también en el aprovechamiento de los niños.

La manifestación

Eloíza Gastélum Almeida, madre afectada, señaló que tomaron la decisión de cerrar el plantel para ver si así las autoridades correspondientes les resuelven algo, pues una vez más, al grupo, en esta ocasión de tercero “D”, le cambiaron de maestra a mitad del ciclo escolar.

Estamos inconformes con el cambio de maestra ya que año tras año se nos ha venido cambiando frecuentemente de maestra y queremos que la maestra que se nos quitó en esta escuela se nos regrese para que culmine nada más el ciclo escolar que ya lleva avanzado mucho con los niños, tanto en aprendizaje como en disciplina.”

Gastélum Almeida detalló que durante una reunión que tuvieron con la directora del jardín de niños, por el otro cambio de docente, se les presentó a la maestra Joselyn y se les aseguró que los niños culminarían el ciclo escolar bajo su tutela, sin embargo, el viernes 8 de noviembre se les informó que la maestra se iría del plantel y que a partir del lunes, el tercero “D” tendría nueva profesora.

“Cuando tuvimos la primera reunión con la directora Lucía, ella nos presentó a la maestra y le dije yo mi inconformidad, la cuestioné por qué se iba la otra maestra que se llama Milagros, por qué los cambios los hacen a mediados del ciclo. Me dijo que la maestra Milagros había pedido cambio y se me aseguró que la maestra Joselyn se quedaría todo el ciclo completo y creo que es un derecho de los niños que la misma maestra esté con ellos todo el ciclo, porque sí los afecta el cambio y más si es a mitad del ciclo”, explicó la madre de familia.

Afectaciones

El grupo de madres que permanecía en la puerta del plantel educativo, en donde colocaron cartulines manifestando su inconformidad, mencionaron que cuando la maestra Milagros se fue y llegó Joselyn, los niños dieron un fuerte bajón en su disciplina y también en aprovechamiento, no querían entrar a clases y les costó mucho tiempo adaptarse de nuevo, pero en esta ocasión los niños ya pasarán a primaria, y las madres de familia tienen el temor de que se pierda el avance que ya se tenía con la otra maestra.

“Mi niña tiene síndrome de Down y una vez que se adaptó a la maestra Joselyn tuvo un gran avance, los niños sí se afectan con estos cambios, ahorita no quieren entrar a clases con la nueva maestra y eso ya pasó anteriormente; el problema es que ya van para primaria, y como quiera que sea, para que se vuelvan a integrar, a acoplar a la maestra nueva y de aquí a que los niños vuelvan a tener la misma confianza, se perderá tiempo; no tenemos nada en contra de la nueva maestra, solo queremos que no vivan este cambio los niños, pues ya se tenía un avance enorme en aprovechamiento y en comportamiento.”