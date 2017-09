Exigen salida de gerente de Sanidad Vegetal en Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Un grupo de productores agrícolas del municipio Sinaloa se reunió ayer con funcionarios del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin) y de la Sagarpa para exigir la salida del gerente Enos García y que el personal que labora en la Junta de Sanidad Vegetal del Municipio de Sinaloa se ponga a trabajar.

Gabriel Soto Soto, integrante del Consejo de Administración, declaró que en lo que va del año se han dado cuenta de que no se están trabajando los programas de Sanidad Vegetal, no se opera en la recolección de envases vacíos de agroquímicos, “además de que no se le pone la debida atención que requiere la zona agrícola del municipio de Sinaloa”, aseguró.

La exigencia

El también presidente del Módulo de Riego Juncos explicó que además hay inconformidad porque se acordó la construcción de una especie de bodega en los terrenos del Laboratorio de Insectos Benéficos para lo cual vendieron una propiedad que se localiza por el bulevar 16 de Septiembre en la ciudad de Guasave, sin embargo lo que se ha construido no corresponde con lo proyectado.

“La obra se paró ya que supuestamente se han gastado 220 mil pesos, pero es algo muy chico lo que se ha hecho”, expuso.

En este sentido comentó también que desde hace cuatro meses se ordenó el despido del gerente Enos García, quien se mantiene en el cargo.

“Él ya no debe de estar ahí porque ya está despedido.”

La reunión

Cabe señalar que la parte inconforme se reunió ayer con el jefe de Distrito, Jesús Ramón Rocha Agramón, así como con el presidente del del Cesavesin, Miguel Palazuelos, y lo que se acordó es que el gerente Enos García seguirá en el cargo hasta que se contrate a otra persona.