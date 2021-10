Exigen solución a una fuga de aguas negras en Leyva Solano en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Habitantes de la comunidad de Leyva Solano acudieron al Ayuntamiento de Guasave para manifestarse ante la inconformidad por una fuga de aguas negras que les afecta. Los quejosos señalaron que tienen más de un mes con ese problema de las aguas pestilentes y por lo menos seis casas se encuentran con el líquido brotando por las coladeras en su interior.

José Pilar Sáinz Muñoz expresó que es lamentable lo que está sucediendo, porque se tiene más de un mes con el problema de fuga de aguas negras y estuvieron acudiendo con las autoridades correspondientes en la comunidad, pero hicieron caso omiso, por lo que optaron por venir directamente a las instalaciones de la Jumapag, pero se les dijo que era un problema que no les correspondía a ellos, ya que eso era asunto de la empresa que realizó la obra de entubamiento, por lo que ellos deberían de encargarse de la situación, ya que hay un seguro de por medio, el cual se debería hacer efectivo.

Manifestó que mientras se le da solución al problema, los habitantes seguirán inundados en aguas negras, y es una zona donde hay muchos niños, los cuales se podrían ver afectados con mayor rapidez por alguna infección.

Leer más: ¡Sigue el problema! Sindicato de Jumapag en Guasave desiste de colapsar sistemas

Resaltó que por el mal estado de las tuberías, hace aproximadamente tres días se creó un socavón y cayo un vehículo. “Nosotros tenemos el pendiente de que pueda caer un niño y puedan pasar cosas trágicas, no somos alarmistas, es una situación por la cual estamos pasando y nos duele mucho que las autoridades en lugar de poner manos a la obra, maneje una táctica dilatoria de indolencia, ya que como ellos no viven el problema, no les interesa”, lamentó el quejoso.

Perla Norzagaray señaló que son seis casas las que se encuentran afectadas por esa inundación de aguas negras, ubicadas por las calles Ramón Corona y Francisco Zarco, en las cuales se encuentra el problema de la fuga de drenaje, lo cual es una situación insoportable, debido a la poca higiene que se tiene y al mal olor que ya no aguantan.

Manifestó que es una situación que ya no soportan, sobre todo ya han pedido de mil maneras que los ayuden con eso, pero no les han resuelto nada.

De igual manera comentó que lo único que hacían era ir y sacar el agua, pero al día siguiente todo se inundaba de nueva cuenta. “Es algo que ya no se tolera más, es una peste, es un foco de infección para todos y aún más para pequeños y adultos mayores”, declaró la quejosa.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para que no pongan como pretexto la transición que se está viviendo, sino que se resuelva ya.

Leer más: ¿Ya te enteraste? Este será el gabinete del alcalde electo de Guasave

Agregaron que en esta ocasión los vecinos se encontraban emocionados por contar con drenaje nuevo, pero dicha obra solo provocó este problema de aguas negras, por lo que hacen el llamado a las autoridades para que den una solución de fondo. Ayer por la tarde ya se presentó una brigada en Leyva Solano para trabajar en ese tema que tiene muy molestos a los vecinos.