Externos dicen respetar la inconformidad de morenistas

Guasave, Sinaloa.- Jesús Antonio López Rodríguez y Martín Ahumada Quintero, aspirantes a la precandidatura a la alcaldía de Guasave por Morena, dijeron ser respetuosos de las inconformidades que manifestaron públicamente militantes de ese partido en contra de los externos, pues aseguran que ellos solo vienen a aportar.

El exdiputado federal panista destacó que no se sintió agredido en la reunión donde los morenistas le dijeron en su cara que no lo querían como candidato, pues para él solo fue un ejercicio político.

En primer lugar me parece que fue un buen ejercicio político, yo soy externo y no sufrí ninguna agresión, yo no le llamo agresión a que algunos militantes se hayan rebelado, porque no fueron todos. Que hayan llevado pancartas de que no quieren a los externos, es una manera de manifestar su inconformidad y se respeta”, resaltó.