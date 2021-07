Extesorera de Diana Armenta es inhabilitada por desvío de recursos en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El síndico procurador dio a conocer que cayó una responsabilidad en contra de la extesorera municipal en el gobierno de Diana Armenta en Guasave, Siria Sujey Lugo Bojórquez, derivada de una falta administrativa por desvío de recursos públicos, lo cual está previsto en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Sinaloa.

Efraín Zavala Espinoza informó que la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa fue emitida el 15 de junio del año en curso y notificada a la Sindicatura de Procuración el primero de julio.

Señaló que se impuso a la ex funcionaria la inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión del servicio público por un periodo de 10 años y se le condena también a la responsable al pago de 2 millones 421 mil 701 pesos, esto por concepto de indemnización por los daños causados a la Hacienda Pública municipal.

Defensa

Aseveró que no son óbice a señalar que la referida sentencia puede ser recurrida por la exservidora pública a través del recurso de apelación, pues eso es conforme a lo establecido a la ley y a sus derechos.

También señalo que Lugo Bojórquez cuenta con 15 días hábiles para interponer el recurso de apelación. “Dentro de estos 15 días ya estaremos nosotros en posibilidades de ver qué es lo que va a seguir”, resaltó.

Indicó que hay posibilidad de que la ex funcionaria pública se retracte en esta sentencia, ya que ella tiene ese recurso de apelación, siempre y cuando aporte las pruebas en su momento, y el magistrado tomará la decisión de si esa sentencia la confirma, la revoca o la modifica. “Depende de lo que el magistrado vea dentro de esa investigación”, acotó.

Zavala Espinoza comentó que esto se trata de que la citada persona, en su carácter de tesorera municipal, desvió recursos que fueron recaudados por el Ayuntamiento por concepto de contribuciones hechas por particulares del municipio, como el pago del impuesto del predial rústico, y se utilizó para cubrir el consumo de energía eléctrica de algunas poblaciones del medio rural, lo cual resulta indebido.

Externó que dichos recursos públicos no deben destinarse a un rubro distinto al programado, que no sea la inversión pública en el medio rural, por lo tanto, el pago de consumo de energía eléctrica no es considerada como inversión pública, aun tratándose de que dichos pagos los hayan hecho en el medio rural.

