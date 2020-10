Extrabajadora demanda a Gobierno municipal de Guasave por despido injustificado

Guasave.- Por presuntamente haber sido despedida injustificadamente del Ayuntamiento y sobre todo sabiendo que estaba embarazada, Joseline Machuca Hernández interpuso ayer una demanda formal contra el Gobierno municipal.

La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Municipal al considerar que fueron violados sus derechos al ser despedida del área de Comunicación Social, donde se desempeñaba.

“Venimos a interponer una demanda en contra de la Administración municipal debido a que el primero de octubre fui despedida sin justificación alguna y aparte de todo esto en situación de pandemia y en estado de embarazo”, expuso.

No me dieron razón alguna y lo que estamos ahorita es legalizando este hecho para que las cosas se resuelvan como debe de ser.

La afectada relató que su despido fue notificado por el oficial mayor, Jorge Humberto Hernández, sin motivo aparente.

Simple-mente me dijo que se había dado la instrucción de que me dieran las gracias y yo le dije ‘¿por qué?, ¿hay algún motivo?’, yo tenía ya dos semanas trabajando desde casa, pues me enteré de mi embarazo el 17 de septiembre y se lo notifiqué a mi jefe inmediato, que es Carlos Balderráin, relató.

Posterior a ello dijo haber solicitado reincorporarse a las actividades diarias porque le interesaba mantener su trabajo, lo cual le indicaron consultar con su jefe de Comunicación y la presidenta Aurelia leal.

“Lo comenté con mi jefe y él me dijo ‘¿sabe qué?, pues la presidenta dice que te vayas a trabajar a casa y que desde allá nos eches la mano’, empecé como dos semanas notificando mi trabajo a mi jefe inmediato, Carlos Balderráin, y al inicio de la tercera semana, el jueves 1 de octubre, me habla el oficial mayor para darme la noticia del despido, me dice ‘aquí se necesita gente que esté en movimiento, que esté trabajando’”.

Joseline señaló que casualmente se da al saberse que está embarazada y que su propio jefe le dijo que él había estado presente cuando la alcaldesa le dio la instrucción al oficial mayor para que la dieran de baja.

“Yo desde que me enteré de mi embarazo notifiqué con el afán de no perjudicarlos a ellos ni a mí y llegar a un arreglo de cómo seguir trabajando de esa manera y creí que lo habíamos logrado, pero no, me extrañó la decisión de la alcaldesa porque yo la creía una persona responsable, inteligente, además de que nunca hubo un problema como para que haya sucedido eso”.

Joseline había entrado a trabajar al Ayuntamiento el 1 de julio de 2020 y su contrato temporal vencería el 31 de octubre.

Aunque se le hizo una propuesta de liquidación, no fue aceptada y ahora su demanda es para la reinstalación, así como el pago de salarios caídos.

José Alberto Ortega, abogado de la afectada, mencionó que ella tiene la protección de la Ley de Servidores públicos Municipales y que a todas luces se ve que es un despido injustificado en virtud de que estaba cumpliendo su trabajo.

“Aquí vemos la indolencia de las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa de Guasave, es violencia de género y una serie de violaciones a los derechos humanos”, expresó.