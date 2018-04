Extrabajadores rechazan resolución del Tribunal

Guasave, Sinaloa.- Colaboradores de la administración pasada que iniciaron un proceso legal para demandar su liquidación al gobierno municipal denunciaron ayer que no aceptarán lo que les ofrecen tras la resolución que dio el Tribunal Municipal de Conciliación y a la vez solicitaron a este órgano que se apegue a derecho.

Álvaro Camacho Valdez, uno de los demandantes, manifestó que están muy enojados y sentidos y que esta acción representa una clara violación a sus derechos laborales, pues tan solo de los 60 días de aguinaldo a los que tienen derecho no les están respondiendo ni tampoco con la liquidación que les corresponde de acuerdo al sueldo ni por antigüedad.

Acercamiento

Después del resolutivo que dio el Tribunal admitió que el gobierno tuvo un acercamiento pero que solo fue “de la lengua para afuera”.

“Nosotros estamos viendo una resolución totalmente violatoria a nuestros derechos”, consideró.

“Ya no hallamos si revolcarnos o... si les seguimos haciendo cuentas a lo mejor vamos a salir poniéndoles bolsa y pagándoles nosotros al Ayuntamiento; el sentir de nosotros es que el Tribunal Municipal se apegue a derecho y nos haga valer nuestras peticiones que son los derechos de nosotros”.

Limitados

Como ejemplo mencionó que si les resolvieron 30 mil pesos a favor, les responden con 20 mil pero todavía los llaman a hacer un acuerdo y eso indica que casi salen poniendo bolsa.

“Yo tengo con qué comprobarles: de 117 (mil pesos) me salen con que nada más se reconocen 60 mil, oye si el año pasado ya me habían ofrecido 50 mil, entonces a qué me espero a una resolución de este tipo, queremos sanciones para el delegado del Tribunal Municipal porque esas violaciones no se pueden dar”, expuso.

“Presentan ellos un recibo donde yo gano tanto pero ese recibo lo sacaron uniformemente y sin firmar, entonces en tiempo y forma en la audiencia nuestro abogado objetó esa prueba y les dijo que no era válida porque estaba en destiempo y no era la realidad, que nosotros teníamos el recibo con el sueldo original y resulta que no pasó nada.”

Proceso

Pidió a diputados que volteen a Guasave y hagan lo necesario para que el Tribunal Municipal sea totalmente descentralizado de los ayuntamientos para que ya no sean juez y parte.

Ante este resultado dijo que sus abogados ya están trabajando para interponer un amparo, pues aunque ganaron el litigio la respuesta no les favorece y se van a ir a la siguiente instancia.