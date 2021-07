Falla recolección de basura en el Mercado Municipal de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Locatarios del Mercado Municipal de Guasave se encuentran muy molestos por las fallas que está teniendo el servicio de recolección de basura, que se supone debe de pasar todos los días, pero la basura se ha acumulado de un día para otro en repetidas ocasiones, provocando mala imagen y olores desagradables.

Indicaron que además se les cobra una cuota extra para dicho servicio que algunos locatarios no cubren pues no es de calidad.

Denuncia

Una de las afectadas, que prefirió el anonimato por temor a represalias, señaló que la basura del domingo no fue recogida y el lunes por la mañana se encontraban los desechos acumulados en la esquina que forma el callejón Luciano Leyva y la calle Juan Carrasco, generando malos olores y también una muy mala imagen.

“Lo que pasa es que ya tiene tiempo que batallamos con la recolección de basura, y todos los locatarios la dejan en la esquina del callejón y los que estamos cerca tenemos que aguantarnos la peste y vienen los de Sanidad y nos llaman la atención, pero no es algo mío.”

Los locatarios enfatizaron en que se supone que el servicio de recolección de basura debe de ser gratuito, sin embargo, de parte del Ayuntamiento se les cobra una cuota extra quincenal de 200 pesos según para dicho servicio, pero algunos no la están pagando pecisamente porque el servicio no es bueno.

“Ahorita implementaron que te están cobrando 200 pesos extras por la recolección de basura de parte del Ayuntamiento y esa es la inconformidad, porque son 200 pesos por cada locatario de manera quincenal. Yo la verdad solo he pagado una vez porque no es justo, el servicio no es bueno y que además nos estén cobrando tanto extra no me parece que esté bien porque yo pago mis impuestos y le pago una anualidad al Ayuntameinto por el local.”

Los quejosos también señalaron que se les dijo que con dicha cuota se les iban a colocar contenedores de basura grandes, pero solo se les llevó un bote de 200 litros y a la semana se les retiró.

“Se dijo que con ese dinero se nos iba a colocar un contenedor grande para la basura y eso se nos hizo una buena opción, pero nos trajeron solo un bote de 200 litros y duró nada más una semana.”

Los locatarios pidieron a las autoridades correspondientes atender el problema y sobre todo darle solución, pues el Mercado Municipal es el principal centro de abastecimiento y no debería de encontrarse en esas condiciones.

