Fallan seguimiento de pacientes contagiados y medidas preventivas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- En el municipio está fallando la ciudadanía que ha relajado las medidas de prevención contra el Covid-19 y los pacientes que deben estar en cuarentena para evitar más contagios entre sus familias, opinó Martín Ahumada Quintero.

De acuerdo con lo que reportó el secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid, en la ciudad hay una franca relajación de todos y se puede ver que en las colas de los bancos casi un 50 por ciento de la gente que está en movilidad no trae cubrebocas e incluso en los comercios no lo utilizan trabajadores ni clientes.

“Sí preocupa, sí alarma, estamos viendo que el Hospital General tiene casi las 20 camas ocupadas y me comentada la doctora Leyva (directora del IMSS) que ya les empezaron a llegar porque ya no hay camas disponibles y el Hospital del Seguro Social va empezar a atender a los no derechohabientes también”, expresó.

Al participar en la reunión del Consejo de Salud el representante médico informó que en el caso del IMSS tienen un total de 37 pacientes contagiados por Covid-19 hospitalizados de los cuales cuatro están intubados.

El Debate

La buena noticia, dijo, es que les llegaron tres ventiladores la semana pasada y ayer legaron dos ventiladores más, pues ya cuenta con cinco equipos de ventilación mecánica nuevos y tiene 30 camas más.

“Sin embargo el aforo que han tenido diario la semana anterior era de cuatro a cinco pacientes sospechosos y al momento están teniendo colas de pacientes; ya se está viendo mucho aforo, mucha gente atendiéndose; la estadística implica la posibilidad de estar haciendo un escrutinio de casos positivos por regiones”, indicó.

Además de los hospitalizados dijo que hay otros contagiados que están en su domicilio en una condición delicada o hasta grave y de repente llegan al hospital en busca de tratamiento.

“Por ejemplo del día sábado que hubo ocho defunciones aclarar que cinco eran defunciones de pacientes hospitalizados y los otros tres llegaron en el trayecto fallecidos, entonces es una situación muy preocupante porque sí sabemos de pacientes que están en su domicilio y que no quieren acudir a ninguna institución por temor a que los van a confinar, que no van a poder ver a familiares, que no van a poder estar en contacto”, expuso.

Esto ha hecho que se retrase y gente que pudieran ser ya de medida de hospitalización no lo estén haciendo”.

CFE en Guasave no respeta la prórroga y corta el servicio