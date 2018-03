Fallas en lámparas LED no es por mala calidad del equipo

Guasave.- La empresa responsable de la venta de las lámparas LED a Guasave, Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V., señaló que efectivamente las luminarias cuentan con una garantía de 10 años, pero solo en lo referente a la reparación o repuesto de los productos que el municipio adquirió, no de otro tipo de fallas.

La garantía abarca desperfecto o fallas en las lámparas LED o las fotoceldas.

Garantía

Francisco Miguel Retamoza, director general de Obras y Servicios Públicos, señaló que el Ayuntamiento no realizaba reparaciones en las luminarias que registraban fallas para hacer cumplir la garantía de 10 años y que la empresa responsable fuera quien se encargara del procedimiento.

Por su parte, el representante de la empresa, Hugo Moreno, negó que Equipos y Productos Especializados se estuviera rehusando a cumplir con la garantía que se especifica en el contrato. “La garantía abarca todo lo que tenga qué ver con la luminaria, pero ya lo que es infraestructura por parte del municipio, pues nosotros no suministramos esa parte, ni sabemos con quién se contrató, y no nos corresponde a nosotros como empresa, eso está debidamente detallado en el contrato”, afirmó Hugo Moreno.

Asimismo, el representante resaltó que ellos fueron proveedores de solo una parte de todo el alumbrado público que se tiene en el municipio, por lo que consideró importante aclarar que “muchas de las lámparas no son de las que nosotros vendimos y esas no entran en la garantía, si es en ellas en las que se tienen fallas ya se trata de otros fabricantes, proveedores, o bien, le corresponde al municipio”.

Respuesta

Hugo Moreno detalló que cuando se les ha solicitado alguna reparación por las vías pactadas, se ha acudido a solucionar las fallas, pero resaltó que de 200 reportes, solo entre 20 y 30 han sido por fallas en el equipo que a la empresa le corresponde reparar.

“Verifiqué y las últimas reparaciones que se realizaron fueron en algunas comunidades y la cabecera municipal, pero a finales del año pasado, en lo que va de este año, no se ha generado ningún ticket, por lo que no se ha acudido a Guasave, pero nosotros estamos en la mejor disposición en cuanto se nos señale a través del correo electrónico, la línea 01800 o la línea convencional, el Gobierno Municipal tiene cómo contactarnos, y nosotros acudiremos”.

Posibles causas

Hugo Moreno señaló en cuanto a las fallas, un 50 por ciento pudiera deberse al equipo, pero el otro 50 a múltiples factores. “En general, todos los municipios de lo que más adolecen, sin desconocer también que las lámparas pueden fallar, es de un cableado deteriorado, sobre todo en tiempo de lluvias, animales que se comen o dañan el mismo cableado, mala instalación y robos, porque el cobre de pronto se pone codiciado, pero esto sin saber exactamente lo que esté sucediendo en el caso específico de Guasave”, finalizó.