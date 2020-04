Fallece paciente con Covid-19 en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La madrugada de este jueves falleció la paciente con Covid-19 que se mantenía asilada en la clínica No 32 del IMSS Guasave.

El cuerpo de la víctima, quién a decir de trabajadores del nosocomio era una fémina que superaba los 60 años de edad, fue retirado por personal de conocida funeraria local, quienes utilizaban la indumentaria y trajes indicados para trasladar a los fallecidos por Coronavirus.

Fue el personal que labora en el nosocomio quien confirmó el hecho, ya que las autoridades de la Secretaría de Salud no han emitido información. Aunque se buscó contactar tanto a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, así como a Efrén Encinas en ambos casos no hubo respuesta.

Se espera que el dato lo den a conocer en la conferencia que rinde diariamente el funcionario estatal.