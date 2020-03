Falso que Ayuntamiento pueda disponer de terrenos frente al HG

Guasave.- En respuesta a las declaraciones que hiciera hace un par de semanas el presidente del Ejido Guasave, Tomás Acosta, quien dijo que el gobierno municipal puede disponer del predio que se ubica frente al Hospital General, Ramiro Román Peña, quien se presenta como propietario legal de este predio, negó que esto fuera así.

El ejidatario aseguró que el conflicto legal con demanda que él tiene sirve para que cualquiera que tenga intención de construir sobre ese espacio de cuatro hectáreas y media se atenga a que él se quedará con cualquier edificación que se haga.

Román Peña tachó de irresponsables las declaraciones que hizo el nuevo dirigente, pues aseguró que para Tomás Acosta no es asunto desconocido el hecho de que no se puede utilizar el predio al menos que se resuelva el pleito legal.

Yo considero que él debe de ser más prudente con lo que declara, que no diga cosas que no son ciertas, porque todos saben que hay un conflicto legal y hasta que esto no se resuelva la situación va a ser que nadie puede construir en el sitio.