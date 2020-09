Falta de cultura educativa lleva a la deserción escolar en San José de Gracia, Sinaloa Municipio

Sinaloa Municipio.- La falta de cultura a la educación es el principal problema por el que los jóvenes abandonan sus estudios en la comunidad de San José de Gracia, Sinaloa Municipio, donde este ciclo escolar 2020-2021 la matrícula es de 120 jóvenes aproximadamente, en los tres grupos que tiene el telebachillerato.

El problema de desvalorizar la educación en la comunidad minera, ubicada en la sierra de Sinaloa, es un problema de antaño, del cual fue víctima Loúrdes Gámez, quien no fue a la escuela y ahora que es una adulta sigue sin saber leer ni escribir.

Ahora ella quiere que su hija estudie e incluso estudie una carrera, a diferencia de otros padres que siguen creyendo que el estudio no es tan importante y eso transmiten a sus hijos, que si bien ahorita gracias a que se ha impulsado el telebachillerato en la zona, acuden, pero terminan desertando por la falta de cultura a la educación.

María Antonia Rubio Reyes, maestra del área de Comunicación del telebachillerato de San José de Gracia, dijo que “por área nos toca impartir a tres grados, primero, segundo y tercero.

Con cuatro años trabajando en uno de los seis telebachilleratos que operan en el estado de Sinaloa, “en los años que tengo en esta comunidad en particular en San José de Gracia, lo que he notado como dificultad por parte de los alumnos es la cultura. Aquí nosotros los maestros nos enfrentamos a la falta de cultura a la educación, no le toman la importancia y muchas veces acuden por adquirir una beca, por distraerse o por ver a las chicas, dirían muchos, ese es el principal problema que tenemos en primer año, pero ya que los jóvenes le agarran el cariño y notan que es importante seguir estudiando ya sentimos que a ese grado le ponen más empeño.”

Hace dos años entraron 25 alumnos, solo continuaron 11, de los cuales predominan las mujeres y solo dos varones.

Los docentes coincidieron en que los jóvenes tienen mucha habilidad para las matemáticas, lo técnico y la inclinación son las ingenierías, resaltando que tienen mucha capacidad, pero se les dificulta la parte socioemocional, expresar sus sentimientos y lo que piensan, esto probablemente a causa del contexto en el que se desarrollan y crecen. Ante esta detección, el cuerpo docente se enfoca en trabajar para que desempeñen ese tipo de habilidades para que tengan un perfil completo.

El total de alumnos que hay por los tres grados es un aproximado de 35. Orlando Espinoza López, director del plantel, dijo que la expectativa es que 120 jóvenes se beneficien el próximo año.